Parndorf will gegen Ritzing die volle Ausbeute

Parndorf - Ritzing; Freitag, 19:30 Uhr. Die Parndorfer stehen einmal mehr vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits muss das knappe 3:4 gegen Siegendorf verdaut werden. Andererseits kommt mit Ritzing ein schwerer Brocken ins Heidebodenstadion. „Eine starke, routinierte Mannschaft mit wuchtigen Spielern“, erwartet Sportlicher Leiter Paul Hafner einen harten Kampf. Ziel sei ein Sieg, denn: „Wir wollen oben dabei bleiben.“ Über die Meisterschaft wolle man mit zehn Punkten Rückstand auf Siegendorf aber nicht mehr nachdenken, so Hafner.

Vom Lazarett kommen keine Parndorfer Kicker zurück. Ein neuer Ausfall ist Marius Charizopulos, der gegen Siegendorf die Gelb-Rote Karte sah.

Ritzing hat jede Menge Selbstvertrauen im Gepäck. Mit nur sechs Gegentoren stellt man derzeit die beste Defensive der Liga, in den letzten zwei Spielen sechs Punkte gepaart mit einem Torverhältnis von 7:1 - das „Werkl“ scheint beim SCR endlich auf der gewünscht hohen Betriebstemperatur zu laufen. Genau mit jener Mentalität will man auch in den hohen Norden reisen, dort auch das Maximum rausholen. „Wir haben jetzt zweimal gut gepunktet, sind offensiv aktuell richtig gut in Form und lassen hinten wenig bis kaum etwas zu, natürlich wollen wir dann auch in Parndorf siegen“, gibt Co-Trainer David Witteveen die Richtung vor.

Ritzing wird (bisher) weiterhin von keinen Verletzungssorgen geplagt, es sollten im Spitzenspiel alle Akteure an Bord sein.