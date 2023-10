Parndorfer machten in der ersten Hälfte alles klar

Klingenbach - Parndorf 1:3. Die Hausherren konnten in den ersten 20 Minuten das Match noch einigermaßen offen halten. Parndorf dominierte das Spiel, Klingenbach-Keeper Stefan Schuller musste schon wenigen Minuten bei einem Schuss von Paulo Jani eingreifen. Die Gäste diktierten den Spielverlauf, Klingenbach kam mit dem starken Gegenwind nicht wirklich zurecht. In der 28. Minute stieg Peter Chribik nach einem Corner von Marius Charizopulos am Höchsten und köpfelte zur 1:0-Führung der Heideboden-Kicker ein. Nur wenige Minuten später konnte die Klingenbacher Abwehr Jani das Leder nicht abluchsen und dieser bediente Lukas Umprecht ideal, der aus 25 Metern ins lange Eck zum 2:0 abzog. Die Hausherren hatte durch Lukas Stahleder und einen Lupfer von Frantisek Lady gute Einschussmöglichkeiten. Kurz vor der Pause verletzte sich Peter Thüringer nach einem Zweikampf an der Schulter schwer und musste lange behandelt werden. Nach einer längeren Spielunterbrechung wurde David Dornhackl für den Pechvogel eingewechselt, der mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der etatmäßige Parndorfer Kapitän fügte sich gleich optimal ein und sorgte nach einem Solo auf der linken Seite für eine tolle Vorlage für Piotr Pawlowski, der aus kurzer Distanz mittels Drehschuss auf 3:0 stellte.

Traumtor war zu wenig

„Da haben wir es ihnen schon ein wenig einfach gemacht. Nach der guten Anfangsphase haben wir aus unerklärlichen Gründen die Defensivarbeit eingestellt. Für mich was das unverständlich, wir waren nicht mehr organisiert, uns fehlte die Ordnung. Parndorf hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Gegen so einen Gegner muss man sich mehr verbeißen“, analysierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang zurück, die Hausherren kamen mit dem Wind im Rücken besser ins Spiel und auch zu Chancen. Mit einem Traumtor sorgte der Ex-Parndorfer Jakub Sulc für den Anschlusstreffer. Nach einer Flanke spielte sich der Slowake den Ball auf und traf per Fallrückzieher zum 3:1 (73.). Klingenbach drückte weiter auf das 3:2. Nach einem Sulc-Kopfball war SC/ESV-Keeper Martin Kraus zur Stelle. Kurz darauf verstolperte Thomas Babonich eine Riesenchance aus kurzer Distanz. Kurz vor dem Ende sah dann noch Franz Jagschitz die Ampelkarte. Letztlich brachte Parndorf das 3:1 aber über die Zeit.

ASK Klingenbach - SC/ESV Parndorf 1:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (28.) Chribik, 0:2 (33.) Umprecht, 0:3 (44.) Pawlowski, 1:3 (73.) Sulc.

Gelb-Rote Karte: Jagschitz (84., Unsportlichkeit).

Reserve: 1:2 (Bas; Gollowitzer, Bruck).

SR: Thiel.- Grenzstadion, 240.

Klingenbach: Schuller; Mad, Jagschitz, Ivancsits, Blazevic; Eisner (66. Tunjic), Stahleder; Lady (81. Laubner), Grafl (66. Grafl), Skreptak; Sulc.

Parndorf: Kraus; Pojer, Lieskovsky, Felix Wendelin, Thüringer (42. Dornhackl); Chribik, Charizopulus; Mario Wendelin (61. Mikus), Umprecht (61. Puster), Jani (73. Buliga); Pawlowski (73. Hoffmann).