Parndorfer Rochade: Hafner statt Knöbl

Völlig überraschend hat der SC/ESV Parndorf am Wochenende eine Veränderung bekannt gegeben. Simon Knöbl, der bisherige Sportkoordinator, wird seine Tätigkeiten im Nachwuchs erweitern und „Chef“ Michael Lidy unterstützen. An seine Stelle tritt Paul Hafner. Das Urgestein des SC/ESV musste in der abgelaufenen Saison den Trainerposten räumen, war aber nie wirklich weg. Dem Verein griff er mit seinem Know-how unter die Arme. Zudem übernahm er den Trainersessel bei den Neudorf/Parndorf Juniors. Letzteres wird er auch weitermachen. „Beide Funktionen werden sich ausgehen“, fühlt sich der Tausendsassa bereit für sein neues Abenteuer. Knöbl: „Bei mir war die

Luft draußen“Doch was ist der Grund für die Rochade? Obmann Otto Wüger: „Das Ganze war mein Wunsch. Ich habe gesehen, dass sich die Sportliche Leitung zeitlich bei Simon nicht mehr ausgeht.“ Bereits Mitte Juni sei der Entschluss gefallen, Hafner mit der Sportlichen Leitung inklusive Trainer-Posten bei den Juniors zu betrauen.

Knöbl bestätigte, dass er aus Jobgründen nicht mehr die Zeitressourcen für den SC/ESV zur Verfügung hat. „Außerdem war bei mir die Luft draußen“, ließ der Sportfunktionär die beiden zweiten Plätze mit der Einser und den Nicht-Aufstieg der Juniors Revue passieren.