Pinkafeld gegen Edelserpentin: Der Aufsteiger fordert den Krösus

Pinkafeld – Edelserpentin; Samstag 18 Uhr: Großer Südderby-Tag in der Burgenlandliga! Gleich zwei Duelle stehen am Programm. Neben Kohfidisch und Rudersdorf matchen sich auch Pinkafeld und Edelserpentin. Und in Pinkafeld wird es wohl richtig zur Sache gehen. Das Duell ist einerseits aufgrund der kurzen Distanz brisant. Andrerseits dürfen beide Mannschaften auch auf einen soliden Saisonstart zurückblicken.

Die SpG holte aus den ersten fünf Partien fünf Zähler – darunter vier gegen die Titelanwärter Parndorf und Ritzing. Pinkafeld konnte zwischenzeitlich dreimal am Stück gewinnen, zuletzt musste man beim 2:3 gegen Schattendorf aber einen Dämpfer hinnehmen. Dennoch: Man steht weiterhin als bestes Südteam da.

Pinkafeld will sich die „Punkte zurückholen“

Speziell im Lager der SpG ist die Vorfreude auf das Kräftemessen groß. Obmann Konrad Renner: „Für uns ist es das erste Derby der Saison. Und dann geht es noch gegen Pinkafeld.“ Sportlich sieht Renner sein Team in der Außenseiterrolle: „Pinkafeld war im letzten Jahr im vorderen Drittel dabei und wird auch heuer wieder dort zu finden sein.“ Selbst ist er mit dem Saisonstart seiner Mannschaft zufrieden: „Bis jetzt war das absolut gelungen. Vor allem weil wir schon gegen einige Titelfavoriten gespielt haben.“

Mit Pinkafeld wartet nun die nächste Aufgabe. Im Lager des SCP erhofft sich Trainer Lukas Halwachs eine Reaktion auf die Schattendorf-Pleite: „Wir wollen uns die Punkte, die wir dort hergegeben haben, zurückholen.“ Im Nordburgenland agierte man stark ersatzgeschwächt. Mit Andreas Diridl, Christoph Saurer und Jonathan Pahr sollten nun drei Stützen zurückkommen. Edelserpentin muss auf Edin Muji und Gergö Pusztai verzichten.