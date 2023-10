Pinkafeld hat den Leader zu Gast

Pinkafeld – Siegendorf; Samstag, 17 Uhr: Der Liga-Krösus ist zu Gast in Pinkafeld! Am Samstag kommt der ASV Siegendorf in den Süden – und damit der aktuelle Leader. Mit 25 Punkten führen die Siegendorfer die Tabelle vor Bad Sauerbrunn, das fünf Zähler zurückliegt, an.

Für Pinkafelds Trainer Lukas Halwachs eine dementsprechend harte Aufgabe: „Sie haben den besten Kader, die besten Einzelspieler und sind ganz klarer Favorit auf den Titel.“ Chancenlos sieht Halwachs sein Team aber nicht, dabei spricht er auch den Siegendorfer Punktverlust in der Vorwoche gegen eben die zweitplatzierten Bad Sauerbrunner an: „Siegendorf hat nicht immer klar gewonnen und zuletzt auch Punkte abgegeben. Wir wollen sie ärgern, Fakt ist, dass es dafür aber eine besondere Leistung braucht.“

Zudem werden die Pinkafelder nach dem Deutschkreutz-Remis - das Spiel endete nach 3:1-Führung noch 3:3 - mit Wut im Bauch antreten. Die Punkte, die man dort hergab, gegen Siegendorf zurückzuholen, wäre sicher Wiedergutmachung genug.

Siegendorfs Schilhan erwartet Offensivspektakel

Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan erwartet ein schweres Match im Landessüden. „Pinkafeld ist zuletzt wieder in die Spur gekommen. Sie tun sich aber immer noch schwer, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Ich erwarte mir eine Partie mit vielen Toren auf beiden Seiten“, so der ASV-Betreuer.

Schilhan wird dabei wohl wieder auf Offensivallrounder Mario Stefel zurückgreifen können, der die letzten Spiel wegen Rückenproblemen verpasste.