Pinkafeld siegt auch im Greaboch-Stadion

SANKT MARGARETHEN – PINKAFELD 1:2. Weiter die Chance auf Platz drei hat der SC Pinkafeld. Die Elf von Benjamin Posch liegt dabei zwei Punkte hinter dem SC Ritzing und einen hinter Leithaprodersdorf. Es braucht Umfaller der Konkurrenz und selbst muss man seine Spiele gegen Schattendorf und zum Abschluss gegen Horitschon gewinnen. Im Greabochstadion spielte man vor der Pause relativ gut. Dabei hatte man das Momentum auf seiner Seite, denn Thomas Jusits wurde nach einer Rettungstat mit der Hand auf der Torlinie früh ausgeschlossen und den fälligen Elfmeter verwandelte Jan Röhrling zur SCP-Führung. „Wir hatten dann aber gegen einen tiefstehenden Gegner Probleme“, sagte Trainer Benni Posch und ergänzte: „Dennoch hätten wir es noch vor der Pause entscheiden müssen.“ In den zweiten 45 Minuten spielten die Gäste dann nicht mehr ganz so gut. „Da war es entwicklungsbedürftig“, so Posch, der sich nach 73 Minuten dennoch über das 2:0 von David Korherr freuen durfte. Schnell verkürzte Lukas Heinicker per Elfer (nach Foul an Ernest Grvala) zwar, aber der südliche Traditionsverein trat dennoch mit drei Punkten die Heimreise an. Posch: „Wir müssen es souveräner zu Ende spielen, aber mir hat dann gefallen, dass die Mannschaft auch unzufrieden mit dem Auftritt war.“ Sankt Margarethen-Obmann Andreas Schuster hätte gerne eine Punkteteilung gesehen: „Ein Remis wäre gerecht gewesen. Wir hatten unsere Chancen.“ SVM-Coach Franz Lederer haderte etwas mit der Offensivschwäche: „Nach der Roten Karten mussten wir umstellen, da ging uns am Ende im Angriff etwas die Kraft aus.“

SV Waha Sankt Margarethen - SC Herz Pinkafeld 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (23., Elfmeter) Röhrling, 0:2 (73.) Korherr, 1:2 (75., Elfmeter) Heinicker. Rote Karte: Jusits (22., Torraub). Reserve: 5:2 (Mayer 2, Meiböck, Janisch, Miehl; Oberrisser, Seidl). SR: Veselcic (St. M.: Durchschnitt/P: gut).- Greabochstadion, 260. St. Margarethen: Pascher; Binder (84. Fortunits), Jusits, Portschy, El-Baali; Bosnjak, Granabetter (90. Markus Weixelbaum); Steiner (90+2. Dörfler), Martin Weixelbaum, Grvala; Heinicker. Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy, Röhrling (59. Kirnbauer), Nyirö, Gamperl, Waldherr; Reiter, Jonathan Pahr (93. Bittner), Kracher (66. Aus Der Schmitten); Wenninger, Korherr.