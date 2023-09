Pinkafeld steht gegen Halbturn unter Druck

Pinkafeld – Halbturn; Samstag, 16 Uhr: Drei Wochen ohne Sieg – das ist man in Pinkafeld gar nicht mehr gewohnt. Innerhalb des letzten Monats wurde das aber zur Realität. Weder gegen Schattendorf noch gegen Edelserpentin oder St. Margarethen holte der SCP Punkte. Nach einem tollen Start, wo es unter anderem drei Siege am Stück gab, ein Rückschlag für die Pinkafelder.

Am Wochenende müssen jetzt wieder Punkte her, sofern man den Anschluss nicht verlieren will. Das weiß auch Trainer Lukas Halwachs: „Unsere Situation ist gerade nicht leicht, das ist klar, aber wir müssen da rauskommmen.“

Der Gegner am Samstag ist mit Halbturn der Tabellenletzte. Halwachs: „Egal, wo die stehen, wir müssen nach den letzten Spielen den Fokus auf uns richten. Wenn wir unsere Leistung in den Griff bekommen, bin ich überzeugt, dass es auf jeden Fall für drei Punkte reicht.“ In den letzten Spielen machte den Pinkafeldern nach guten Starts oft ein Leistungsabfall zu schaffen. „Das macht uns selbst ein bisserl ratlos, wir werden die Dinge aber sicher im Training ansprechen.“

Klaus-Peter Puhr könnte gegen Halbturn in den Kader zurückkehren, auch Jan Reiter und Stefan Diridl sind wieder annähernd fit.

Halbturn will überraschen

Für Halbturns Coach Peter Herglotz ist es ein emotionales Spiel, coacht er doch den USV gegen seine Heimatgemeinde.

Das große Thema beim Aufsteiger sind die vielen Ausfälle. Marco Hoffmann wird gehegt und gepflegt, damit er nach seiner Muskelprellung fit ist. Er ist aber nach wie vor fraglich wie Noah Leopold (Hüftprellung). Jan Schneider und Ibrahim Kamasik sind angeschlagen und wackeln. Igor Paldan hat mit Knieproblemen zu kämpfen, sollte aber einsatzbereit sein. Fix fehlen wird nach wie vor Einsertormann Rene Summer. „Auswärts gewinnen wird schwer, aber wir versuchen es“, hofft Sektionsleiter Werner Hoffmann auf eine Überraschung.