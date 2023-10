Pinkafeld trotzte Siegendorf die nächsten Punkte ab

Pinkafeld - Siegendorf 1:1. Der SC Pinkafeld nahm sich gegen den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer Siegendorf viel vor. Nach 90 Minuten und einem 1:1 kann man im SCP-Lager stolz auf die Leistung sein.

Die Pinkafelder starteten engagiert ins Spiel und hätten in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen können. Trainer Lukas Halwachs: „Da fanden wir drei super Tormöglichkeiten vor.“ Der Treffer fiel nach 16 Minuten aber auf der anderen Seite. Siegendorf spielte einen langen Ball nach vor, die Kugel landete schließlich bei Lukas Secco, der auf 1:0 für die Gäste stellte.

Pinkafeld steckte in Folge jedoch nicht auf. Nach 29 Minuten war Jan Röhrling nach einem Eckball zur Stelle und markierte das 1:1. Fünf Minuten später dann der nächste Aufreger: Siegendorf-Goalie Bruno Horvath stoppte David Korherr auf dem Weg zum 2:1 und sah folgerichtig Rot (35.).

Für den SCP war der Ausschluss des Schlussmannes freilich ein Plus. Die 60-minütige Überzahl konnte man aber kaum ausnutzen. Denn der Tabellenführer zeigte nach der Pause seine Qualität und kam trotz Unterzahl zu guten Möglichkeiten. Die Heimischen wehrten sich aber wacker, womit es beim 1:1 blieb. Für Siegendorf war es nach dem 2:2 gegen Bad Sauerbrunn der zweite Punktverlust in Folge. Nichtsdestotrotz steht die Elf von Nikolaus Schilhan weiter komfortabel an der Tabellenspitze.

SCP-Coach Halwachs meinte: „Ich denke, es war ein tolles Spiel. Es wurde um jeden Meter gefightet und meine Mannschaft hat gegen einen tollen Gegner alles rausgeholt. Mit der Leistung und Leidenschaft, die wir an den Tag legten, sind wir sehr zufrieden.“

Siegendorf-Betreuer Schilhan erklärte: „Pinkafeld wollte uns in der Anfangsphase hoch anpressen, das haben wir gut gelöst und sind auch in Führung gegangen. Auch nach der Roten Karte waren wir klar besser und müssen aufgrund der vielen Chancen in Unterzahl gewinnen. Für uns waren es definitiv zwei verlorene Punkte."

Statistik

SC Herz Pinkafeld - ASV Siegendorf 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (16.) Secco, 1:1 (29.) Röhrling.

Rote Karte: Horvath (35., Torchancenverhinderung), Schilhan (46., Unsportlichkeit).

Reserve: 2:1 (Gadschiew, Nagy; Esrefoglu).

SR: Wandl.- Pinkafeld, 400.

Pinkafeld: Diridl; Röhrling, Nyirö, Gamperl (37. Radvanyi); Kirnbauer (85. Kracher); Wohlmuth, Reiter, Saurer, Waldherr; Wenninger, Korherr (93. Kottuscheck).

Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Secco, Andrejevic, Kande (86. Szorger), Zeco (46. Dimic); Kröpfl, Stefel; Grozurek.