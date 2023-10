Platz zwei gefestigt: Parndorf triumphiert in Bad Sauerbrunn

Bad Sauerbrunn - Parndorf 0:3. Das Spitzenspiel der Burgenlandliga begann schwungvoll, speziell aus Sicht der Hausherren. Die hatten nach wenigen Augenblicken bereits den Torschrei auf den Lippen. Doch zuerst parierte Gästegoalie Martin Kraus einen Kopfball von Michal Kozak aus kurzer Distanz und dann scheiterte auch Tomislav Ivanovic per Nachschuss aus drei Metern am Parndorfer Schlussmann. Bad Sauerbrunn blieb am Drücker, war in den Anfangsphase das bessere Team, einzig das Erfolgserlebnis in Form eines Treffers fehlte. Das gab es dann nach 24 Minuten für den Titelkandidaten aus Parndorf, praktisch aus dem Nichts. Der SC/ESV eroberte da Spielgerät, Peter Chribik kam an den Ball, zeigte Entschlossenheit und schoss eiskalt ins lange Eck - 0:1. Ein Dämpfer für die bis dahin so engagierten Hausherren. In der Folge war es ein offenes Spiel, Bad Sauerbrunn hatte durch Sebastian Tisch eine gute Kopfballchance. Parndorf wiederum scheiterte bei einem Charizopulos-Freistoß an der Latte.

Parndorfer Traumstart in Hälfte zwei

Gleich nach dem Seitenwechsel legte Parndorf nach. Lukas Umprecht setzte sich vom Anstoß weg energisch durch, spielte auf Marius Charizopulos und der stellte auf 2:0 für die Gastmannschaft. Sieben Minuten später war das Spiel entschieden als Paolo Jani knapp außerhalb des Strafraums das dritte Parndorfer Tor erzielte. Wieder kam der Assist von Umprecht.

Die Gastgeber zeigten trotz deutlichem Rückstand weiterhin Mut, kamen zu guten Tormöglichkeiten. Sowohl Kozak als auch der eingewechselte Raphael Pohl ließen zwingende Chancen aus. Letztlich blieb es beim 3:0-Erfolg der Mannschaft von Trainer Josef Schuster, die damit den zweiten Platz in der Tabelle absicherte. „Es war am Ende eine Niederlage, die etwas zu hoch ausgefallen ist. Parndorf war ein sehr starker Gegner. Wir konnten leider unsere Chancen nicht nutzen“, so Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser.

Parndorf-Coach Josef Schuster: „Bad Sauerbrunn hatte uns gleich zu Beginn massiv überrumpelt. Bei der Doppelchance hatten wir zum Glück mit Martin Kraus einen sicheren Rückhalt. Wenn wir da mit 0:1 in Rückstand geraten, wird es schwer.“ Das 2:0 sah Schuster als Entscheidung in der Partie. „Danach hatten wir das Spiel unter Kontrolle und waren sehr gut. Der Gegner hatte nur noch eine Chance, die war dafür ein Tausender.“ Dafür scheiterte Parndorf im zweiten Durchgang durch David Dornhackl noch einmal an der Latte.

Statistik

SC Bad Sauerbrunn - SC/ESV Parndorf 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (24.) Chribik, 0:2 (46.) Charizopulos, 0:3 (53.) Jani. Reserve: 2:1 (Hays, Lang; Baumann). SR: Tekeli.- Wetterkreuzstadion, 300.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Krenn, Tisch, Piermayr, Puchegger; Knessl, Kornholz, Stanislaw (80. Gallei), Ivanovic, Grgic (60. Pohl); Kozak (85. Ofner).

Parndorf: Kraus: Pojer, Lieskovsky (78. Mikus), Felix Wendelin, Dornhackl; Jani (75. Mario Wendelin), Chribik, Umprecht, Charizopulos, Puster (75. Szabo); Pawlowski (87. Buliga).