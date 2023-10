Punkteteiligung beim Nachzügler-Duell Marz gegen Deutschkreutz

Marz - Deutschkreutz 1:1. Bei den Marzern saß Neo-Coach und Heimkehrer Lorandt Schuller wieder auf der Trainerbank. Deutschkreutz stand genau so unter Zugzwang wie die Hausherren - mit sechs bzw. sieben Punkten hinken beide Teams den Erwartungen hinterher. Dementsprechend wenig Risiko gingen die Mannschaften vorerst. Dennoch gab es nach 17 Minuten bereits zwei Tore - beide jeweils kurios. Zuerst schnappte sich der Marzer Radomir Jovanovic den Ball, nachdem Deutschkreutz-Goalie Lukas Kugler diesen nach einer Flanke fallen ließ, und schoss ins leere Tore - 1:0 für die Hausherren. Drei Minuten später verlängerte Tobias Szaffich eine Hereingabe per Hinterkopf über Marz-Schlussmann Marcus Scheiber ins Netz - Ausgleich.

Danach war Marzer bei Standards gefährlich, Deutschkreutz mehr am Ball. So richtig konkret wurde es aber nur noch zweimal vor dem Seitenwechsel. Marz-Stürmer Szilard Köfarago scheiterte per Kopfball an Kugler und setzte den Abpraller dann ins Außennetz. Wenig später entschärft einen Szaffich-Versuch glänzend.

Flotte zweite Halbzeit blieb ohne Tor

Die Mittelburgenländer hatten nach der Pause mehr vom Spiel, so richtig zwingend wurde es aber erst in der Schlussphase. Marz verlegte sich aufs Kontern und kam bei zwei Eckbällen dem neuerlichen Führungstreffer nahe. Einmal bewahrte die Latte und einmal die Stange den FCD vor dem 2:1, der dann selbst beinahe noch den Siegestreffer erzielte. In Minute 91 war es einmal mehr Szaffich, der nach einer Flanke von Luca Treiber aus kurzer Distanz draufhielt - Scheiber verhinderte das 1:2 mit einer Monesterparade. Schluss war aber noch nicht, weil Marz ebenso den Matchball hatte. 60 Sekunden nach der Großchance von Deutschkreutz lief Jovanovic nach Köfarago-Pass alleine auf das Gäste-Tor, entschied sich aber zu früh zum Abschluss - Kugler entschärfte den Schuss. Kurz später ertönte der Schlusspfiff. „Es war ein Spiel, in dem wir Moral gezeigt haben. Deutschkreutz hatte vielleicht mehr Ballbesitz, aber von den Chancen her war es ausgeglichen. Das 1:1 geht so in Ordnung. Wir müssen im letzten Drittel noch einen Tick konsequenter werden“, so Marz-Trainer Lorandt Schuller.

Statistik

ASK Marz - FC Deutschkreutz 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (14.) Jovanovic, 1:1 (17.) Szaffich. Reserve: 4:1 (Uygun 2, Kornfehl, Schmidl; Dorner). SR: Dedic.- Marz, 300.

Marz: Marcus Scheiber; Sochor (46. Brezovac), Angyal, Etiz, Babel; Batar (93. Dusek), Scheiber; Jovanovic, Benes, Wollmann; Köfarago.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Lipowsky, Heissler (82. Reumann); Godovitsch, Hänsler (63. Salamon); Thumberger, Trajilovic (82. Furtner), Stutzenstein (73. Treiber); Csano, Szaffich.