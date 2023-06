Quartett für Sankt Margarethen

Dass Defensivallrounder Philipp Wenzl vom ASV Draßburg zu seinem Stammverein SV Sankt Margarethen wieder wechselt, wurde bereits in der BVZ berichtet. Nun hat der Burgenlandligist aber noch einige Verstärkungen für die kommende Saison präsentiert. Für den Angriff wurde Matus Rybansky vom ASV Nickelsdorf aus der 1. Klasse Nord verpflichtet. Der Slowake erzielte als Torschützenkönig der abgelaufenen Meisterschaft stolze 29 Treffer für den Tabellenvierten. Insgesamt traf Rybansky in 117 Spielen ganze 98 Mal für den ASV. „Wir haben ihn mehrere Male beobachtet, er ist genau der Spielertyp den wir suchen. Er rackert, spielt für die Mannschaft und macht auch die nötigen Tore“, schwärmt Obmann Johannes Braunöder.

Für die Außenbahn hat sich der SV Sankt Margarethen Gergö Fönyedi vom Regionalliga-Absteiger SC Wiener Neustadt geangelt. „Er kann auf beiden Seiten spielen, sowohl offensiv, wie auch defensiv“, meinte der SVM-Funktionär weiter. Der Vierte im Bunde kommt ebenfalls aus der 1. Klasse Nord, und zwar vom Nachbarn aus Oggau: Bastian Kucher. Der Innenverteidiger zählte in den letzten Saisonen immer zu den zuverlässigen Abwehrrecken der 1. Klasse und will sich nun in der Burgenlandliga versuchen.

Auch auf der Abgangsseite gibt es etwas zu vermelden. Goalgetter Lukas Heinicker wird auch nicht mehr in der Opernfestspielgemeinde zu sehen sein. Zwar erzielte der Stürmer 13 Tore, konnte sich aber offenbar nicht für die kommende Saison empfehlen. Ihn könnte es nach Wiener Neustadt ziehen. Auch Offensivallrounder Tobias Steiner wird den SV Sankt Margarethen verlassen. Der Flügelflitzer ist scheinbar bei Vösendorf im Gespräch.