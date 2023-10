Rassistische Beschimpfungen überschatteten Landesliga-Spiel

Das Spiel zwischen der SpG Edelserpentin und dem SV St. Margarethen endete am Samstagnachmittag mit 1:1. Nicht nur das Sportliche stand nach dem Aufeinandertreffen im Fokus, rassistische Beleidigungen überschatteten das Spiel der beiden Landesliga-Klubs.

Was war passiert? St. Margarethens Moaz Abd El Rehim verübte in der zweiten Halbzeit ein Foulspiel. Eine Szene, die in jedem Fußballspiel vorkommt. Ein paar heimische Fans nahmen dies aber zum Anlass, um den Kicker lautstark rassistisch zu beleidigen. Sankt Margarethens Obmann Andreas Schuster erklärte am Montag gegenüber der BVZ: „Wir haben das bei den Funktionären der SpG Edelserpentin angemerkt und die haben das sofort vom Platzsprecher durchsagen lassen, dass solche Beleidigungen zu unterlassen sind. Nach dem Spiel ist es dann auch noch weitergegangen“, so Schuster weiter. „Spieler und Funktionäre haben sich nach dem Match bei uns entschuldigt, der oder die Verantwortlichen konnten bislang aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hatten das schon öfter, haben zweimal aber bislang nichts gesagt. Das kann aber nicht so weitergehen“, will der Obmann jetzt dagegen etwas unternehmen.

„Wir haben das beim BFV deponiert und Präsident Günter Benkö einen Brief geschrieben. Offizielle Anzeige bei der Polizei hätten wir nur gegen Unbekannt machen können, was wir aber nicht getan haben. Der Schiedsrichter hat - nach Rücksprache mit seinem Assistenten - den Zwischenfall beim Spielbericht vermerkt. Damit wird sich jetzt der Straf- und Meldeausschuss befassen. Die Vereine gehören in Zeiten wie diesen sensibilisiert, das betrifft alle.“

Edelserpentin verurteilt die Vorfälle „aufs Schärfste“

Edelserpentins Obmann Konrad Renner bedauerte die Vorfälle bei diesem Spiel sehr: „Der Auslöser war ein Foulspiel, nach diesem sind dann rassistische Wörter gegen den Spieler der St. Margarethener gefallen. Ich möchte ganz klar sagen, dass wir das aufs Schärfste verurteilen und so etwas bei uns am Sportplatz nicht dulden.“

Renner selbst war „zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite, einer unserer Ersatzspieler ist dann aber sofort zu mir gekommen und hat mich informiert. Ich habe dann auch gleich über die Lautsprecher durchgesagt, dass das nicht geht und dass wir das nicht wollen. Bei den St. Margarethenern können wir uns nur entschuldigen.“

„Unerklärlich, weil wir im 21. Jahrhundert sind“

Moaz Abd El Rehim reagierte via Facebook in einer über neun Minuten langen Nachricht auf die Vorfälle in Stuben. „Es war wieder einmal so weit“, begann der Kicker über den Vorfall zu sprechen, der keinen Einzelfall darstelle. Er sei in der Vergangenheit immer wieder auf burgenländischen Sportplätzen beleidigt worden. „Potenziell jedes zweite Spiele werde ich beleidigt. Und letzte Saison wurde ich von einem Spieler angespuckt“, sieht sich der 23-Jährige dauerhaft und auch von gegnerischen Spielern mit harten Bandagen konfrontiert. „Es ist für mich unerklärlich, weil wir im 21. Jahrhundert sind. Und es Menschen immer noch nicht geschafft haben, einen Menschen so zu behandeln, wie er es verdient hat. Und zwar als Mensch.“