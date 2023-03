Remis in Deutschkreutz: Güssinger Reaktion auf die letzten Pleiten!

Werbung

DEUTSCHKREUTZ - GÜSSING 1:1. Der SV Güssing gab am letzten Freitagabend in Deutschkreutz ein Lebenszeichen ab. Nach einem 0:4 in Oberwart und einem 0:3 gegen Rudersdorf schaffte die Elf von Zsolt Jona im Mittelburgenland den ersten Punkt der Rückrunde. Dieser war nicht unverdient, denn auch wenn die Hausherren generell wohl ein Chancenplus hatten, vergaben auch die Güssinger einige gute Möglichkeiten. „Es war ein ganz anderes Auftreten als noch in den ersten beiden Spielen“, meinte auch GSV-Assistent Jakob Burits und schoss nach: „Natürlich gab es im Spiel selbst Höhen und Tiefen, aber für mich war es ein gerechtes Ergebnis.“ Es war der Kreutzer Goalgetter Tobias Szaffich, der in Minute 39 per Schlenzer ins lange Eck auf 1:0 stellte. Nach dem Wechsel sah es lange Zeit so aus, als würde dem FCD der erste Frühjahrssieg gelingen, doch Julian Salamon vergab zweimal die Chance auf die Vorentscheidung. Das sollte sich rächen. Nach einem individuellen Fehler von Klaus Furtner, der ein „Luftloch“ schlug, ließ sich Roman Rasser nicht zweimal bitten, den Ausgleich zu erzielen. Der hatte dann auch noch Folgen: Mario Pürrer ist nämlich nicht länger FCD-Trainer. Zu dieser Entscheidung kam der Vorstand am Sonntag. Dem ehemaligen Regionalliga-Verteidiger folgt indes sein Assistent Michael Pittnauer nach.

STATISTIK:

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ - SV GÜSSING 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (39.) Szaffich, 1:1 (79.) Rasser.

Reserve: 1:0 (Weiss).

SR: Wisak (D: gut/G: gut).- Deutschkreutz, 185.

Deutschkreutz: Grubmüller; Heissler, Furtner, Groß (22. Salamon); Nagy, Godovitsch, Hänsler (68. Haider), Szalka; Trajilovic (85. Vollenhofer), Szaffich, Treiber.

Güssing: Graf; Skerlak, Huber (79. Mayer), Horvath, Kossits; Radakovits (64. Urban), Sauhammel, Pomper, Laky; Kulovits; Rasser.