Ritzing besiegte Titel-Kandidaten Parndorf

Werbung

RITZING - PARNDORF 1:0. Natürlich gingen der Tabellenführer als klarer Favorit in das Duell im Mittelburgenland. Die Ritzinger konnten sich aber von Beginn an behaupten, ließen die Norburgenländer nie richtig ins Spiel kommen. Nach gut einer Viertelstunde gingen die Heimischen dann sogar in Führung. Ein Zuspiel von Neuzugang Filip Filipovic verwertete Nected Yörük, der von knapp außerhalb des Strafraums abzog und zum 1:0 traf.

Parndorf blieb weiter harmlos

Es war noch genug Zeit für die Parndorfer, das Spiel zu drehen. Kapitän David Dornhackl und Co taten sich aber über fast die gesamte Spielzeit schwer, gefährlich zu werden. Einzig aus Standardsituationen konnte so etwas wie Gefahr erzeugt werden. Auf der Gegenseite wiederum hatten die Ritzinger noch die eine oder andere gute Möglichkeit auf einen weiteren Treffer.

Auch nach der Pause änderte sich nicht wirklich etwas am Spielgeschehen. Die Ritzinger standen weiterhin kompakt, gaben den Gästen ein für sie an diesem Tag unslösbares „Rätsel“ auf. Parndorf hatte in den zweiten 45 Minuten nur einen abgefälschten Schuss, der knapp über das Gehäuse ging, zu verzeichnen, die Ritzinger konnten mehrere gute Umschalt-Möglichkeiten wiederum nicht zu Ende spielen. So blieben es beim 1:0.

„Unsere Spieler haben diesmal mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt, es hat jeder für das Team gespielt, keiner für sich selbst. Wir haben Parndorf in den entscheidenden Räumen keinen Platz gelassen, ein Kompliment an die Mannschaft“, zog Ritzing-Manager Mario Posch nach dem Spiel Bilanz.



„Die ersten 15 Minuten waren sehr gut. Dann haben wir das Tor bekommen und bis zum Schluss nicht mehr richtig davon erholt. Nach der Pause waren wir zwar besser, aber ein offensives Feuerwerk war es nicht. Es ist leider kein Ruck durch die Mannschaft gegangen, um die Partie nochmals zu drehen“, analysierte Parndorfs Sportlicher Leiter Simon Knöbl das Spiel.



Statistik



SC RITZING - SC/ESV PARNDORF 1919 1:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (16.) Yörük.

Reserve: 1:2 (Tamas; Hoffmann 2).

SR: Kouba (R: sehr gut/P: sehr gut).- Sonnenseestadion, 200.

Ritzing: Kardum; Sarosi, Etzelstorfer, Dosljak, Karanezi; Weber, Wolf, Cvetkovic, Yörük (69. Koppermann), Ismaili; Filipovic (77. Gander).

Parndorf: Krischke; Dornhackl, Haider, Felix Wendelin, Linhart; Charizopulos; Hauser (55. Iida), Umprecht, Mario Wendelin (55. Puster), Sulc (77. Gruber); Mikula.