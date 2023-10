Ritzing bleibt auch gegen Pinkafeld weiter am Vormarsch

Ritzing - Pinkafeld 3:1. Im Vorfeld dieses Aufeinandertreffens war vermutlich klar, dass ein Team seinen starken Aufwärtstrend bestätigen würde. Der SC Ritzing ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und sorgte bereits in Spielabschnitt eins für relativ klare Verhältnisse. Für den Dosenöffner war Sommerneuzugang David Nowak zuständig, er konnte in Minute 22. den Führungstreffer für die Hausherren erzielen. Nur fünf Minuten später dann der Doppelschlag - Filip Filipovic sorgte mit Saisontreffer Nummer Sieben für den Zwei-Tore-Vorsprung, mit dem es dann auch in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel konnte Ex-Horitschoner Lukas Wenninger mit seinem bereits 9. Saisontor nochmal verkürzen, die Ritzinger ließen dann aber nichts mehr anbrennen und kamen in der Schlussphase nochmal zu einem Treffer - Capitano Daniel Wolf packte in Minute 86. den Deckel drauf.

Ritzing bestätigte somit seine starken Leistungen aus den Vorwochen, steht nun auf Rang fünf und ist „nur“ mehr neun Punkte hinter dem Leader Siegendorf, deren „Profi-Werkl“ etwas zu stocken scheint. Das freut natürlich besonders Co-Trainer David Witteveen: „Es war nicht nur vom Ergebnis sehr erfreulich, die ganze Mannschaftsleistung war besonders in Anbetracht der schön herausgespielten Tore extrem gut. Man hat gesehen, dass wenn wir ins Spiel kommen, wir eine richtig starke Truppe sind.“ Pinkafelds Trainer Lukas Halwachs: „Die Leistung war im Großen und Ganzen wieder voll in Ordnung. Wir haben den Start zwar ein bisserl verschlafen, fanden aber vor allem in der zweiten Halbzeit gute Chancen vor. Wir hatten zwei tolle Chancen auf das 2:2 und kassierten im Gegenzug das 1:3. Insofern ist es eine bittere Niederlage.“

SC Ritzing - SC HERZ Pinkafeld 3:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (22.) Novak, 2:0 (27.) Filipovic, 2:1 (51.) Wenninger, 3:1 (86.) Wolf. Reserve: 1:1 (Bobak, Nagy). SR: Kaplan.- Ritzing, 150.

Ritzing: Kardum; Gajic, Valek, Etzekstorfer, Tiskaya; Novak, Wolf, Cvetkovic (88. Weber), Koppermann; Gander, Filipovic (87. Yörük).

Pinkafeld: Diridl; Radvanyi (46. Röhrling), Nyirö, Gamperl; Kirnbauer; Pahr (46. Wohlmuth), Reiter (88. Nagy), Saurer, Waldherr (22. Kracher); Wenninger, Korherr.