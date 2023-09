Ritzing empfängt Leitha zum Freitag-Schlager im Mittelburgenland

Ritzing - Leithaprodersdorf, Freitag, 20 Uhr. Ein absolutes Spitzenspiel, das im Bezirk Oberpullendorf natürlich ein wenig vom Rotwein-Derby überschattet wird. Wenn man so will, ist das aber einen Tag zuvor nur wenige Kilometer entfernt im Sonnenseestadion eine perfekte Burgenlandliga-Ouvertüre. Dort trifft der von Joe Furtner gecoachte SC Ritzing auf den Tabellenvierten aus Leithaprodersdorf. Die Gäste verloren zwar einmal mehr als Ritzing, beim SCR musste man jedoch schon dreimal eine Punkteteilung hinnehmen, während der SVL kein einziges Mal remisierte. Ausschlaggebend sollen solche Statistiken nicht sein, besonders zu Hause möchte man so wenig Punkte wie möglich abgeben. „Wir müssen uns wie immer gut vorbereiten und nur so kann es unser Anspruch sein, jedes Heimspiel zu gewinnen“, so Furtner. Ritzing bleibt weiterhin, anders als die restlichen beiden Bezirksvereine ausfallfrei und wird höchstwahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen können, um den dritten Sieg dieser Spielzeit einzufahren.

Bei Leithaprodersdorf sagt Coach Mario Santner, der personell auf den gesamten Kader zurückgreifen kann, im Vorfeld: „Ritzing ist top, es wird auch auf die Tagesverfassung ankommen. Nach der Niederlage gegen Siegendorf müssen wir uns abputzen und schauen, dass wir uns wieder aufrichten. Wenn wir weiter Gas geben, dann können wir auch gegen Ritzing sicherlich etwas mitnehmen.“