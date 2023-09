Ritzing gegen Horitschon als Finale der Oberpullendorfer Bezirksderbys

Anscheinend dürfte man sich im Herzen des Bundeslandes besonders lieb haben, wurden bisher in nur einem Aufeinandertreffen die Punkte nicht geteilt - im Sonnenseestadion, als die Horitschoner den Ritzingern beim 3:2-Sieg am 1. April einen Streich spielten. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr später sieht man sich am exakt selben Ort wieder und die Vorzeichen könnten ausgeglichener nicht stehen. Siebter gegen Fünfter, 13 gegen 12 Punkte, beide Teams mit jeweils vier mehr erzielten - Horitschon mit 26 jedoch fast doppelt so vielen - als bekommenen Toren. Man könnte sich also viele Statistiken um die Ausgeglichenheit dieses Duells vor Auge führen, entscheiden doch gerade in solchen Spielen die Grundlagen. Das weiß auch Horitschon-Coach Edi Stössl: „Ich hab die Ritzinger schon ein paar Mal gesehen, ich sehe sie als sehr spielstarke Mannschaft, gegen die wir uns ganz sicher einen ordentlichen Matchplan ausarbeiten und diesen auch umsetzen müssen.“

Im direkten Vergleich aller direkten Duelle aus 2023 stehen die Ritzinger mit drei Punkten aus ebenso vielen Spielen am schlechtesten da, haben aber wie der am Samstag gastierende ASK aus Horitschon noch eine letzte Chance, sich „Oberpullendorfer Champion“ nennen zu dürfen. Dazu braucht es aber einen Sieg und dass dies gegen formstarke Horitschoner vonnöten ist, sagt auch SCR-Trainer Joe Furtner voraus: „Es ist ein Berzirksderby, da ist alles drin. Horitschon ist gut drauf.“

Daniel Wolf zu 99 Prozent nicht dabei

Stichwort Verletzungen - Ritzing-Kapitän Daniel Wolf wird zu 99 Prozent im letzten Derby im Jahr 2023 nicht mitwirken können. „Daniel hat sich in der 20. Minute am Oberschenkel verletzt, wird wahrscheinlich aussetzen müssen und wurde auch logischwerweise ausgewechselt. Sonst sollten alle an Bord sein“, hat SCR-Trainer Joe Furtner einen kleinen Wermutstropfen zu verkraften. Zwar ebenfalls kein Grund zum Jammern, dennoch fehlen mit Patrick Landl und Manuel Baumgartner zwei immens wichtige Stützen beim ASK Horitschon noch immer verletzt, wobei sich ersterer in den letzten Phasen seiner Rückkehr befindet. Einer, der frisch von einer Verletzung zurückgekehrt, nun wieder regelmäßig mit von der Partie ist, ist Mario Rekirsch, dessen Einsatzzeiten Trainer Edi Stössl noch mit Vorsicht gestaltet: „Der Mario war im Spiel gegen Siegendorf schon deutlich besser im Spiel als in der Vorwoche, war an einigen guten Offensivaktionen beteiligt. Nach seiner Verletzung merkt man aber natürlich schon noch, dass es ihm an Spritzigkeit noch fehlt.“