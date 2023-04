Ritzing mühte sich zum Sieg gegen Sankt Margarethen

RITZING - SANKT MARGARETHEN 1:0. Das Ritzinger Werkl lief in den ersten 45 Minuten nicht wirklich rund. Immer wieder schlichen sich Abspielfehler ein, wodurch die Gäste aus Sankt Margarethen die Oberhand gewinnen konnten. „Das war eine Halbzeit zum Vergessen“, brachte es SCR-Trainer Joe Furtner auf den Punkt. Kleine Adaptionen zur Pause brachten dann etwas mehr Spielfluss. „Es war zwar auch nach der Pause nicht berauschend, aber hinten waren wir stabiler und vorne wurden wir gefährlicher.“ Filip Filipovic hätte nach etwas mehr als einer Stunde das 1:0 machen müssen, als Necdet Yörük Gäste-Keeper Jonas Pascher schon überspielt hatte und auf Filipovic spielte. Thomas Jusits rettete aber für seinen Torhüter. Nachdem auch Danijel Radosavljevic per Kopf scheiterte gelang zehn Minute vor dem Ende doch noch der erlösende Treffer. Filip Filipovic wurde ideal freigespielt. Diesmal ließ er Pascher im Eins-gegen-Eins keine Chance. „Der war eigentlich schwieriger zu machen, als seine erste Chance“, schmunzelte Furtner. Sein Team ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und heimste damit die nächsten drei Punkte ein. Beim SV Sankt Margarethen sprach man nach Spielende von einer starken Leistung, die unbelohnt blieb. „Die Mannschaft hat brav gekämpft und alles umgesetzt, was der Trainer vorgegeben hat. Wir hätten uns einen Punkt verdient“, so Obmann Johannes Braunöder.

STATISTIK

SC RITZING - SV WAHA SANKT MARGARETHEN 1:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (82.) Filipovic. Reserve: Nichtantreten Sankt Margarethen. SR: Braunschmidt (R: gut/St. M.: ).- Sonnenseestadion, 100.

Ritzing: Kardum; Sarosi, Tamas, Etzelstorfer, Ismaili; Radosavljevic, Wolf, Cvetkovic, Dosljak (46. Karanezi); Filipovic, Gander (35. Yörük).

St. Margarethen: Pascher; Granabetter, Jusits, Portschy, Schmidl; El Rehim, Bosnjak; Binder (88. Markus Weixelbaum), Martin Weixelbaum (88. Wind), Grvala; Steiner (76. Janisch).