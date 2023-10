Ritzing peilt gegen Kohfidisch den nächsten Sieg an

Ritzing - Kohfidisch. Samstag, 15 Uhr. Der SC Ritzing geht nach drei Siegen in Folge und dem frisch eroberten dritten Platz mit reichlich Selbstvertrauen in das nächste Heimspiel gegen Kohfidisch. Die Gäste konnten ihren eigentlich perfekten Saisonstart von zwei Siegen aus zwei Spielen nicht ansatzweise bestätigen, gewannen nur zwei der letzten zehn Spiele und diese „nur“ gegen die beiden Nachzügler aus Halbturn und Rudersdorf. Der Kohfidischer Fokus liegt mittlerweile auf dem Klassenerhalt. Vieles spricht also für den SCR, davon will man im Sonnenseestadion aber vorerst nichts hören, man konzentriert sich einzig und allein auf sich selbst: „Die Kohfidischer sind zwar auch hinten drin, im Endeffekt musst du aber jeden Gegner bespielen. Klar wollen wir zu Hause vor eigenem Publikum gewinnen“, gibt Trainer Joe Furtner die Richtung vor. Für einige Akteure der Hausherren ist die erste Hälfte der Saison bereits zu Ende. Tine Kavcic wird im Herbst aufgrund einer Verletzung ebenso wie Soma Sarosi nicht mehr am Platz stehen können, Robin Koppermann ist noch krankheitsbedingt nicht im Training, sein Einsatz bleibt offen. Dafür kehrt Kapitän Daniel Wolf nach Gelbsperre wieder zur Furtner-Elf zurück.

Foto: BVZ