Ritzing siegt gegen St. Margarethen und bleibt weiter ohne Gegentor

Ritzing - Sankt Margarethen 2:0 (1:0). Nachdem man unter der Woche nicht über ein 0:0 beim Aufsteiger aus Bernstein hinauskam, siegte auch der dritte Verein des Oberpullendorfer Bezirks das erste Mal in dieser Spielzeit. „Wir haben mit Sicherheit kein Feuerwerk entfacht, haben aber hinten kaum etwas zugelassen und vorne mit dem frühen Führungstreffer auch nicht allzu lange gebraucht, um in die Gänge zu kommen“, lautet das erste Fazit von Ritzing-Coach Joe Furtner. Obwohl man in Halbzeit eins weitere gute Chancen vorfand, Lazar Cvetkovic an der Latte scheiterte, ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause. Die an diesem Tage zumeist nur durch Standards Gefahr ausstrahlenden Gäste blieben im letzten Drittel glücklos, sodass man gegen Ende der Partie alles in eine Waagschale werfen musste.

„Gegen Ende der Partie mussten die Sankt Margarethener natürlich aufmachen, das hat uns schöne Räume verschafft. Devran Tiskaya scheiterte dann vorerst noch an der Stange, mit dem 2:0 von Martin Gander war die Luft beim Gegner dann aber endgültig draußen. Auch wenn wir die Partie schon früher hätten entscheiden müssen, war das in Summe ein souveräner Auftakt vor heimischem Publikum“, resümierte Furtner. St. Margarethens Trainer Franz Lederer: „Wir haben quasi mit 0:1 begonnen. Nach dem Seitenwechsel hatten wir zwei gute Chancen, die wir aber ausgelassen haben. Wir hatten zwei Ausfälle, das darf bei unserem Kader aber keine Ausrede sein.“

Statistik

SC Ritzing - SV St. Margarethen 2:0 (1:0). Torfolge: 1:0 (2.) Filipovic, 2:0 (85.) Gander.

Reserve: 3:2 (Bakondi, Kasztner, Kabos; Leszkovich 2). SR: Braunschmidt.- Ritzing, 120.

Ritzing : Kardum; Sarosi, Valek, Cavcik, Gajic; Novak (83. Weber), Cvetkovic, Weingrill, Tiskaya; Gander, Filipovic (76. Wolf).

St. Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Kucher, Jusits, Philipp Wenzl; Hamm, Grvala, Granabetter (46. El-Baali); Mario Wenzl, Rybansky (82. Fasching), Fönyedi (85. Dörfler).