Ritzing und Pinkafeld wollen an ihre letzten Leistungen anknüpfen

Ritzing - Pinkafeld. Samstag, 15.30 Uhr. Der zuletzt mit beeindruckenden Ergebnissen sich immer mehr in der Tabelle voranschreitende SC Ritzing trifft am Samstagnachmittag auf ein weiteres Team der Liga, das in den letzten Wochen immer mehr seinen Erwartungen gerecht wird - auf den SC Pinkafeld. Die Südburgenländer gewannen vor drei Wochen fulminant mit 7:1 gegen Aufsteiger Halbturn, vergangenes Wochenende war man die erste zweite Mannschaft, die dem Leader aus Siegendorf einen Punkt abnehmen konnte - in einem kuriosen Spiel durfte man sich am Ende über ein 1:1 freuen und ist nun seit drei Runden unbesiegt. Seit zwei Partien ungeschlagen ist auch der SCR, der auch gegen Pinkafeld auf die gewohnten Tugenden setzen will: „Im Prinzip ist es gegen jeden Gegner gleich - wenn du gewinnen willst, musst du die nötige Einstellung und Motivation an den Tag legen. Wir haben jetzt einen Gegner aus jeder Region geschlagen, wollen uns auch diesmal gut vorbereiten und unsere Möglichkeiten nutzen, um einen Sieg einzufahren“, erläutert SCR-Coach Joe Furtner.

Personell zeichnete sich bei den Ritzingern schon gegen Bad Sauerbrunn das erste Mal ein kleines „Personal-Problem“ ab, diese Woche hofft man aber bereits auf Rückkehrer. Kevin Weingrill wird der Furtner-Elf jedenfalls ganz bestimmt nicht zur Verfügung stehen, er sah im Spiel gegen Bad Sauerbrunn spät in der Partie die Gelb-Rote Karte.

Auf den SC Pinkafeld wartet nach dem Spiel gegen Siegendorf (1:1) mit den Ritzingern der nächste starke Gegner. Trainer Lukas Halwachs weiß: „Auch die Ritzinger haben eine enorme Qualität und super Einzelspieler. Wir müssen wieder eine ähnliche Leistung wie gegen Siegendorf auf den Platz bringen.“ Für die Pinkafelder ist das Spiel der Start zu einem wahren Auswärts-Marathon. Aufgrund von Umbauarbeiten auf der eigenen Anlage bestreitet der SCP die verbleibenden fünf Spiele im Herbst allesamt auswärts. Jonathan Pahr sollte für die Partie gegen Ritzing in den Kader zurückkehren, dafür ist ein Einsatz von Hannes Gamperl, der sich gegen Siegendorf am Kopf verletzte, fraglich.