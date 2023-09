Rudersdorf braucht in Kohfidisch „alte Tugenden“

Kohfidisch – Rudersdorf; Samstag, 18 Uhr: Das zweite Südderby der Runde steigt am Samstag in Kohfidisch. Neben Pinkafeld und Edelserpentin treffen auch der ASK und der USV Rudersdorf aufeinander. Das Duell in Kohfidisch ist dabei speziell für die Gäste von hoher Wichtigkeit. Noch stehen die Rudersdorfer nämlich ohne Sieg da.

Dass die Saison schwer werden wird, war den Verantwortlichen bereits im Vorfeld klar. Nach fünf Spieltagen zeigt es auch der Blick auf die Tabelle. Nur Aufsteiger Halbturn verbucht eine noch schlechtere Bilanz als der USV. Beim Südderby in Kohfidisch soll nun erstmals voll gepunktet werden.

Zu viel auf den Gegner schauen will man dabei aber nicht. Sektionsleiter Martin Salber weiß: „Wichtig wird einfach sein, dass wir uns über die berühmten alten Fußballtugenden in die Partie reinkämpfen.“ Trotz drei Pleiten zuletzt hat man Hoffnung. „Wir haben sowohl gegen Bad Sauerbrunn als auch gegen Pinkafeld und Marz immer nur mit einem Tor Unterschied verloren und waren nicht immer die schlechtere Mannschaft.“ Ein Sieg nun würde die Situation freilich entspannen.

In Kohfidisch selbst ist besagte Situation sowieso entspannter. Acht Punkte stehen am Konto der Dürnbeck-Elf. Zuletzt forderte man Top-Team Klingenbach voll. Trotz den zu erwartenden Ausfällen von Kevin Hasler, Julian Binder oder Tim Schreiber soll jetzt zuhause weiter gepunktet werden. Dazu gilt es, die bisherigen Saisonleistungen zu bestätigen, wie der Sportliche Leiter Paul Toth meint: „Dann sind wir auf jeden Fall in der Lage, zu gewinnen.“