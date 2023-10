Rudersdorf fertigte Deutschkreutz ab

Rudersdorf - Deutschkreutz 5:2. Jubelstimmung in Rudersdorf! Nachdem die Mannschaft von Harald Bacher in der Vorwoche gegen Halbturn den ersten Saisonsieg feierte, legten die Rudersdorfer nun gleich nach. Mit einem 5:2 gegen Deutschkreutz bestätigte man den Aufwärtstrend.

Die Partie startete allerdings besser für die Mittelburgenländer. Nach 30 Minuten war es Julian Salamon, der Deutschkreutz mit 1:0 in Führung brachte. Maxi Geschl ließ die Freude der Gäste allerdings nur kurz währen. In Minute 36 sorgte er für den Ausgleich - mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff plätscherte das Spiel bis zur 67. Minute vor sich hin. Dann gingen wieder die Gäste aus der Rotweingemeinde durch Lukas Csano in Führung. „Mit ihrer ersten Chance nach der Pause“, haderte Rudersdorfs Sektionsleiter Martin Salber. Sein Unmut sollte sich aber rasch legen, denn was die Heimischen dann zeigten, war sensationell.

Sensationelle 20 Minuten sorgten für den Heimerfolg

Lauro Sifkovits glich unmittelbar nach dem abermaligen Rückstand aus (72.). Ibrahim Sahin (77.) drehte die Partie wenig später endgültig und Denis Svaljek machte kurz vor Schluss (89.) den Deckel drauf. Manuel Skerlak erzielte in der Nachspielzeit noch den Treffer zum 5:2.

Salber jubelte: „Hut ab vor der Mannschaft, die wieder Moral bewiesen hat. Gegen St. Margarethen und Edelserpentin brachen wir nach einem Rückstand noch auseinander, jetzt ist es uns gelungen, das Spiel spektakulär zu drehen. Es war wieder ein ganz wichtiger Sieg, der zeigt, dass wir voll dabei sind.“ Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 spielten seine Mannen wie ausgewechselt, meinte der Sektionsleiter: „Alles in allem ein verdienter Dreier. Der 5:2-Endstand ist aber vielleicht ein bisserl zu hoch.“

Ganz anders die Stimmung bei den Rot-Schwarzen aus Deutschkreutz:„Es war bisher unsere schlechteste Saisonleistung - in Summe war das 1:1 zur Pause schon glücklich, die Hausherren waren über die gesamte Strecke des Spiels einfach giftiger und bissiger“, gab FCD-Trainer Peter Benes zur Kenntnis.

USVS Hausbauführer Rudersdorf - FC Deutschkreutz 5:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (30.) Salamon, 1:1 (36.) Geschl, 1:2 (67.) Csano, 2:2 (72.) Lauro Sifkovits, 3:2 (77.) Sahin, 4:2 (89.) Svaljek, 5:2 (92.) Skerlak.

Reserve: 0:3 (Furtner, Tröscher, Neubauer).

SR: Paukowits.- Rudersorf, 150.

Rudersdorf: Kracher; Gingl (73. Marco Sifkovits), Geschl, Weber, Lauro Sifkovits; Matumona, Wonisch (92. Tropper), Skerlak, Vincelj, Sahin; Svaljek (89. Nuhanovic).

Deutschkreutz: Kugler; Heissler (89. Heissler), Lipowsky, Nagy; Thumberger, Hänsler (58. Tröscher), Godovitsch, Stutzenstein (58. Treiber), Szaffich (75. Trajilovic), Csano, Salamon.