Rudersdorf hofft gegen St. Margarethen auf den ersten Sieg

Rudersdorf - St. Margarethen; Samstag, 17.30 Uhr: Jetzt ist der USV Rudersdorf auch noch Letzter. Nach der 1:6-Derbypleite gegen Edelserpentin rutschte Rudersdorf auf den letzten Platz der Burgenlandliga ab – weil gleichzeitig Halbturn gegen Marz mit 3:1 gewann.

Für den USV der Tiefpunkt eines schwachen Saisonstarts. In den vergangenen Spielen hielt man über Strecken noch gut mit, gegen Edelserpentin war von den Rudersdorfern nun wenig zu sehen. Zwar hätte zu Spielbeginn das Pendel für die Bacher-Elf ausschlagen können, mit Fortdauer des Spiels kam man aber unter die Räder. Sektionsleiter Martin Salber: „Die ersten 20 Minuten waren okay, da haderten wir mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters, vor allem nach der Pause war dann aber nicht mehr viel drin.“

Jetzt wartet mit St. Margarethen der nächste harte Brocken auf seine Mannschaft. Die Margarethener feierten zuletzt drei Siege. Salber: „Für mich eine Mannschaft, die nie was mit dem Abstieg zu tun hatte. Es wird schwer, aber ich will gar nicht viel sagen, es wird für uns einfach Zeit zu punkten.“ Das Potenzial ist da, das weiß man in Rudersdorf – jetzt soll es nach nur zwei Punkten aus den ersten neun Runden auch umgemünzt werden. Bitter: Innenverteidiger Jeremy Weber sah im Derby spät Gelb-Rot und fehlt somit für das nächste wichtige Spiel.

Lederer warnt vor schwierigem Spiel

Die St. Margarethener müssen die Reisen in den Landessüden ebenfalls ersatzgeschwächt antreten. Abwehrchef Nico Portschy (Rot) und Offensivspieler Mario Wenzl (Gelb-Rot) müssen ihre Sperren aus dem Kohfidisch-Spiel absitzen. „Rudersdorf hat zuletzt eine Klatschte bei Edelserpentin kassiert. Solche Spiele sind die schwierigsten, wir werden sie sicher nicht unterschätzen. Rudersdorf wird alles reinwerfen, aber wir haben uns wieder gefunden und wollen dort auch ungeschlagen nach Hause fahren“, berichtet St. Margarethen-Trainer Franz Lederer.