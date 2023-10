Burgenlandliga Rudersdorf möchte gegen Deutschkreutz nachlegen

Fabian Wonisch (l.) und seine Rudersdorfer wollen nach dem Sieg gegen Halbturn auch Deutschkreutz Punkte abnehmen. Foto: Schneeweiß

Werbung

D er USV Rudersdorf will das Selbstvertrauen aus dem 3:2 gegen Halbturn mitnehmen und am Samstag im Heimspiel gegen Deutschkreutz gleich wieder punkten. Die Mittelburgenländer reisen mit einem Sieg gegen Kohfidisch an.