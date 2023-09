Rudersdorf und Schattendorf trennen sich 1:1

Rudersdorf - Schattendorf 1:1. Es war ein wichtiges Spiel für den USV Rudersdorf. Gegen Schattendorf wollte die von Harry Bacher betreute Truppe unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren. Der Start in die Partie verlief dann auch gut. Nach neun Minuten brachte Manuel Skerlak die Rudersdorfer nach einer Ecke in Führung. Für Skerlak war es bereits der zweite Treffer in Folge - auch gegen Klingenbach in der Vorwoche traf der zentrale Mittelfeldspieler.

Rudersdorf spielte bis zur Pause konzentriert weiter, so Sektionsleiter Martin Salber - mit der 1:0-Führung ging es in die Kabinen. Salber: „Nach einer guten ersten Halbzeit verloren wir dann jedoch etwas den Faden. Schattendorf kam agiler und giftiger aus der Kabine.“ Folglich trafen die Gäste aus dem Nordburgenland durch Mario Guttmann zum 1:1 (61.).

Punkt, der Schattendorf mehr hilft

Salber: „Im Anschluss passierte nicht mehr viel. Wir hatten noch eine Konterchance, die wir nicht gut ausspielten, am Ende ist das Unentschieden gerecht.“ Für den Sektionsleiter der Rudersdorfer ist es „ein Punkt, der Schattendorf sicher mehr hilft als uns. Es ist klar, dass ein Sieg für uns sehr wichtig gewesen wäre, um den Anschluss besser zu halten.“ Sein USV hält so weiter bei zwei Punkten am vorletzten Tabellenplatz.

Schattendorfs Trainer Marco Cadek: „Wir hatten zwei gute und frühe Chancen, danach war aber etwas die Ordnung raus. Unser Tormann Alex Bernhardt hat uns dann mit einigen Glanzparaden im Spiel gehalten. Nach der Pause waren wir besser drin, haben uns dann das Unentschieden verdient.“

Statistik

USV Hausbauführer Rudersdorf - SV Schattendorf 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Skerlak, 1:1 (61.) Mario Guttmann.

Reserve: 1:5 (Schnecker; Halasz, Reinhart, Pöpperl, Koller, Neumayer).

SR: Erdem.- Rudersdorf, 111.

Rudersdorf: Kracher; Gingl (81. Tropper), Weber, Vincelj, Sifkovits; Matumona, Wonisch, Skerlak, Nuhanovic; Sahin, Muleci.

Schattendorf: Bernhardt; Anicic, Karner, Haring; Koronczai; Wukovich (92. Nico Koller), Holzmann, Reiner, Milic (81. Niklas Guttmann); Steiner (92. Eggenhofer), Guttmann.