Rückschlag im Andauer Abstiegskampf

ANDAU - KLINGENBACH 0:1. Die Andauer nahmen sich für dieses Spiel sehr viel vor: Drei Punkte mussten her, um im Abstiegskampf weiter am Ball zu bleiben. Zehn Minuten lang sah es auch so aus, als könnte der FC wieder eine starke Heimpartie abliefern. In dieser Phase vergab Lukas Cambal auch eine gute Chance aus spitzem Winkel.

Doch dann übernahmen die Gäste das Kommando. Immer wieder gelangen Vorstöße über die Flügel und die Verteidigung der Heimischen kam ins Wanken. „Zur Pause hätten wir schon 0:2 zurück liegen können“, gestand Andaus Coach Christoph Tischler.

Andau wachte erst nach dem 0:1 auf

Nach dem Seitenwechsel erhofften sich die Hausherren einen Aufwärtstrend. Doch die Gäste hatten da noch ein Wörtchen mitzureden und holten das Versäumte aus der ersten Hälfte in Form des 1:0 nach. „Erst dann sind wir aufgewacht“, sah Tischler, dass seine Mannen mit dem Rückstand gut umgehen konnten und endlich Akzente nach vorne setzen konnten. Zweimal mussten die Klingenbacher bei Schüssen der Heimischen kurz vor der Linie retten. Einmal scheiterte Buljubasic mit einem Kopfball aus aussichtsreicher Position. „Es steht die gleiche Mannschaft auf dem Platz wie noch zum Start der Rückrunde. Aber wir spielen ganz anders. Wir sind vom Kopf nicht da“, ärgerte sich Tischler.

Klingenbachs Coach Wolfgang Hatzl: „Für uns war es ein wichtiger Sieg und in Summe auch ein verdienter. Wir waren 70 Minuten klar die bessere Mannschaft, haben es aber speziell in der ersten Halbzeit verabsäumt, den Sack früher zuzumachen. Am Ende hatten wir dann noch ein wenig Glück. Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war groß."

FC ANDAU - ASK KLINGENBACH 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (52.) Hofleitner.

Andau, 300.- SR: Luef (A: Durchschnitt / gut).- Reserven: 2:1 (Ibrahim Buljubasic, Leopold; Modos).-

Andau: Hajduch; Lahi, Lang (59. Csigo), Thaler, Peck; Stieber, Sabo, Stasik, Lasik, Buljubasic; Cambal.

Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy, Valek, Ivancsits; Lady (92. Babonich), Grafl, Blazevic, Petrilak (81. Jagschitz); Laubner (74. Eisner), Hofleitner.