Sankt Margarethen holt wichtige Punkte im Derby

SANKT MARGARETHEN – LEITHAPRODERSDORF 4:1. Die Hausherren durften erstmals nach sechs sieglosen Spielen einen vollen Erfolg feiern. „Erste Halbzeit war nicht viel auf beiden Seiten, aber Leithaprodersdorf war um das Tor besser. Nach dem Seitenwechsel waren nur mehr wir am Drücker. Das war eine tolle Leistung von den Burschen nach sechs Niederlagen am Stück. Das Derby ist offenbar zum richtigen Zeitpunkt für uns gekommen“, zeigte sich Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer sehr erfreut nach dem Erfolg im Bezirksduell. Dabei fing es alles andere als gut für die Heimischen an. Bereits kurz nach dem Anpfiff kam Leithaprodersdorf das erste Mal gefährlich vor das Tor von Jonas Pascher. Leo Saliji hatte mit einem Lattenschuss Pech (2.). Bei den Hausherren lief fast jede gefährliche Aktion über Ernest Grvala. Der Slowene war es auch, der den ersten Schuss knapp über das SVL-Gehäuse abließ. Danach ging es hin und her, beide Mannschaften kamen zu einigen Chancen. Auf Seiten der Gastgeber verpassten Lukas Heinicker und „Mocca“ Abd El Rehim das Ziel, bei Leithaprodersdorf traf Kapitän Stephan Heiss mit einem Volleyschuss nur das Außennetz. Leo Saliji und Noel Kustor scheiterten zudem mit einer Doppelchance.

Nach der Pause drehten die Hausherren auf

Nach einem Konter gingen die Gäste dann in Führung. Stephan Heiss ging auf der linken Seite durch, seine Maßflanke versenkte Noel Kustor per Kopf zum 1:0-Pausenstand (32.). Bis zur Halbzeitpause waren die Gäste dann besser, Goalie Pascher klärte einmal per Faustabwehr. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren dann das Kommando. „Als hätte jemand den Stecker gezogen. Nach dem 1:1 waren wir dann nicht mehr vorhanden. Da haben wir dann ohne Biss agiert und sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gegangen“, resümierte Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes.

Nach Wiederanpfiff dominierten die Greaboch-Kicker das Spielgeschehen. Zunächst donnerte David Granabetter einen Volleyschuss knapp über die Latte, ehe SVL-Tormann Manuel Kassal zweimal retten musste. Die Gäste agierten defensiv, Saliji vergab eine gute Konterchance, ehe dann das Spiel kippte. Nach einem unnötigen Foul im Strafraum an Florian Steiner, verwertete Lukas Heinicker den fälligen Elfmeter souverän zum 1:1 (59.). Mit einem Doppelschlag (76., 83.) machten Thomas Jusits und Steiner alles klar. Nachdem die Leitha-Abwehr den Ball in mehreren Rettungsversuchen nicht weg bekam, donnerte Jusits das Leder ins kurze Eck zum 2:1. Steiner nutzte einen Abstauber, nachdem Heinicker an Kassal gescheitert war, zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte dann Ernest Grvala. Er versenkte eine Flanke von Igor Bosnjak per Kopf zum 4:1-Endstand (90+4.).

SV SANKT MARGARETHEN - SV LEITHAPRODERSDORF 4:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (32.) Kustor, 1:1 (59., Foulelfmeter) Heinicker, 2:1 (76.) Jusits, 3:1 (83.) Steiner, 4:1 (90+4.) Grvala. Reserve: 0:0. SR: Radl (S: Durchschnitt/L: Durchschnitt).- Greabochstadion, 550. Sankt Margarethen: Pascher; El Rehim, Jusits, Portschy, El-Baali; Bosnjak, Granabetter; Steiner, Weixelbaum, Grvala; Heinicker (87. Binder). Leithaprodersdorf: Kassal; Michael Wölfer, Marcel Wölfer, Svab; Stephan Heiss, Dellantonio (84. Eder), Beran (89. Wurzer), Petö; Saliji (63. Dostal); Kustor, Levi Markhardt.