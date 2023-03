Sankt Margarethen in Klingenbach effizient vor dem Tor - 2:1!

Werbung

KLINGENBACH - SANKT MARGARETHEN 1:2. „Großes Lob an die Mannschaft, das war eine tolle Leistung. Es ist immer etwas Spezielles, dort zu gewinnen. In Klingenbach ist es immer ein Abnutzungsspiel, da kann man nur siegen, wenn alle mitmachen“, freute sich Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer über den Auswärtssieg. Dabei gehörte die Anfangsphase klar den Hausherren. Franz Jagschitz hatte mit einem Lattenkopfball Pech, den Nachschuss von Alexander Hofleitner konnte SVM-Keeper Michael Wenzl gerade noch auf der Torlinie bändigen (10.). Kurz darauf traf Philipp Grafl – nach Flanke von Michael Wild – per Kopf via Lattenpendler zum 1:0 (11.). Die Hausherren blieben am Drücker, Sankt Margarethen kam erstmals nach einer Standardsituation gefährlich vors Klingenbacher Gehäuse. Thomas Jusits verzog im Fallen knapp am langen Eck (21.).

Hatzl: „Ich verstehe es nicht ganz“

Das war dann auch der Weckruf für die Blau-Weißen. Nach einem Lochpass von Ernest Grvala auf Martin Weixelbaum flankte dieser zur zweiten Stange, wo Mario Wenzl nur mehr das Leder über die Linie drücken musste (27.). Nur wenige Minuten später rettete Keeper Stefan Schuller doppelt gegen Grvala und Jusits. Nach einer Hofleitner-Kopfballvorlage kam Philipp Grafl am Fünfer frei zum Schuss, verzog aber am langen Eck (35.). Die Gäste waren bei ihren Möglichkeiten unterm Strich eindeutig effizienter. Nach einem Zuspiel von Elias Schmidl überhob Ernest Grvala sehenswert den herauseilenden Klingenbach-Goalie Stefan Schuller zum 2:1-Pausenstand (39.).

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel ein wenig dahin – Torchancen waren auf beiden Seiten rar gesät. Hofleitner spielte zu Frantisek Lady, der aber aus spitzem Winkel zu lange zögerte (60.). Kurz darauf scheiterte Lukas Heinicker – nach Schmidl-Flanke – per Kopf am Klingenbacher Schlussmann. Schuller war es dann auch, der in der Nachspielzeit im Eins-gegen-Eins neuerlich gegen Heinicker parierte. Den Nachschuss rollte Igor Bosnjak aus sieben Metern am leeren Tor vorbei (92.). „Das war irgendwie ein komisches Derby. Ich verstehe es nicht ganz, wir haben sehr gut begonnen. Leider waren wir teilweise wieder zu weit von den Gegenspielern weg. Sankt Margarethen war auch gnadenlos effizient. Nach der Pause waren wir besser, konnten uns aber keine Chancen herausspielen. Das haben wir selber vergeigt“, analysierte Klingenbach-Coach Wolfgang Hatzl die Niederlage.

ASK KLINGENBACH - SV WAHA SANKT MARGARETHEN 1:2 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (11.) Grafl, 1:1 (27.) Mario Wenzl, 1:2 (39.) Grvala. Reserve: 0:0.

SR: Kaplan (K: Durchschnitt/St. M.: gut).- Grenzstadion, 380.

Klingenbach: Schuller; Wild, Valek, Ivancsits, Blazevic; Klemenschitz (80. Laubner), Jagschitz (62. Eisner); Lady, Grafl, Petrilak (62. Kröss); Hofleitner.

St. Margarethen: Michael Wenzl; Granabetter, Jusits, Portschy, Schmidl; Bosnjak, El Rehim; Mario Wenzl, Weixelbaum, Grvala (90+1. Leszkovich); Heinicker.