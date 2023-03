Sankt Margarethen war nicht zu bezwingen

Werbung

HORITSCHON - SANKT MARGARETHEN 0:2. In einem alles in allem nicht so guten Spiel konnte der ASK Horitschon das Ziel, auch im zweiten Frühjahrs-Heimspiel hintereinander zumindest ungeschlagen zu bleiben, nicht erreichen. In Hälfte eins zeigten Kapitän Philip Wessely und Co. gegen den Wind noch eine gute Leistung, hatten durch Sebastian Trenkmann und Bastian Lehner auch zwei Chancen auf einen Torerfolg. Die Gäste wiederum konnten einen zu kurz ausgefallenen Rückpass von Andreas Spadt nicht nutzen, Horitschon-Goalie Fabian Leeb war im Eins-gegen-eins nicht zu bezwingen.

In der zweiten Hälfte konnte Horitschon nicht mehr überzeugen

Der zweite Spiel-Abschnitt ging aus der Sicht der Heimischen dann eher „daneben“. Trainer Willi Leser: „Wir haben die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff komplett verschlafen, obwohl wir da den Wind im Rücken hatten.“ In dieser Phase fiel auch das 0:1 durch Mario Wenzl (48.) nach einem Eckball. Leser: „Da haben wir einfach fiel zu langsam reagiert.“ Die Heimmannschaft fand danach nicht mehr richtig in die Spur, das Bemühen war zwar da, doch so richtig gefährlich konnte die Horitschoner Offensive bis zum Schluss nicht mehr werden. Auch die Umstellungen des Trainers konnten daran nichts ändern. Somit schossen auch die Gäste den zweiten Treffer des Tages, Tobias Steiner schloss einen Konter in der vierten Minuten der Nachspielzeit zum 0:2 ab.

STATISTIK



ASK HORITSCHON - SV WAHA SANKT MARGARETHEN 0:2 (0:0).-



Torfolge: 0:1 (48.) Mario Wenzl, 0:2 (94.) Tobias Steiner.



Reserve: 1:1 (Taschner; Leszkovich).



SR: Radl (H: gut/St. M.: gut).- Horitschon, 300.



Horitschon: Leeb; Huber, Landl (72. Maschler), Spadt, Philip Wessely, Trenkmann; Baumgartner, Niklas Lehner, Nico Wessely (55. Ostermann); Bastian Lehner, Gräf.



St. Margarethen: Michael Wenzl; El-Baali (84. Granabetter), Jusits, Portschy, Schmidl; Bosnjak, El Rehim; Mario Wenzl, Weixelbaum, Grvala; Heinicker (87. Steiner).

Stimmen zum Spiel

„Die erste Hälfte war noch ganz in Ordnung. Nach der Pause fielen wir aber zurück. Nach dem 0:1 konnten wir nicht mehr richtig zurückkommen. Auch taktische Änderungen brachten keinen Erfolg“, analysierte Horitschon-Trainer Willi Leser das Spiel.



"Wir haben die Blaufränkisch Wochen mit Deutschkreutz und Horitschon optimal gelöst. Das war eine bärenstarke Mannschaftsleistung. Nach der Pause sind wir mit dem Tor belohnt worden. Am Ende hätten wir den Sack früher zumachen müssen, haben leider die Konter nicht ordentlich fertig gespielt", resümierte Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer.