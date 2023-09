Sauerbrunn und Sankt Margarethen peilen drei Punkte an

Bad Sauerbrunn – Sankt Margarethen; Freitag, 19.30 Uhr. Nach dem 2:2-Unentschieden bei der SpG Edelserpentin ist die Mannschaft von Coach Heinz Kremser daheim wieder auf einen Sieg eingestellt. „Ich denke, Sankt Margarethen hat noch nicht so richtig in die Saison hineingefunden. Die haben einen guten Mix aus Youngsters und Routiniers. Es wird schwer werden, aber unser Ziel ist ein Heimsieg“, so Kremser. Er muss auf Abwehrchef Thomas Ofner verzichten, der in der 1B ausgeschlossen wurde. Routinier Michael Stanislaw fehlt aus privaten Gründen.

Auf die Gäste-Elf von Trainer Franz Lederer wartet nach der Heimpleite gegen Horitschon nun der nächste harte Brocken. „Unser Ziel ist es, wieder einmal zu Null spielen. Da müssen alle mithelfen, einen Schönheitspreis gibt es in dieser Liga sowieso nicht zu gewinnen“, so St. Margarethen-Obmann Johannes Braunöder. Offensivspieler Mario Wenzl kehrt nach seiner Sperre wieder zurück, dafür muss Rechtsverteidiger „Mocca“ Abd El Rehim nach seiner Ampelkarte gegen Horitschon ein Spiel zuschauen