Saurer bescherte Pinkafeld Sieg gegen Horitschon

Horitschon - Pinkafeld 1:2. Die vierte Niederlage en suite musste der ASK Horitschon, der die letzten beiden Partien auf heimischer Anlage bestreiten durfte, gegen den SC Pinkafeld hinnehmen, der nun an den Mittelburgenländer vorbeizieht und generell in der Tabelle ordentlich voranschreitet. Das Spiel gestaltete sich wie erwartet als offener Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben.

Wie der Fußballgott es so will, war es natürlich SCP-Topscorer und Ex-Horitschon-Akteur Lukas Wenninger, der die Gäste in der 31. Minute nach schöner Einzelleistung in Front brachte. „Mister Assist“ Bastian Lehner hatte andere Pläne, bediente ASK-Goalgetter Sebastian Trenkmann eine Minute vor Ende des ersten Spielabschnitts mustergültig, welcher zum Ausgleich einnetzte.

Nach dem Seitenwechsel gab es mehrere Hochkaräter für die Hausherren, am Ende jubelten aber die Gäste aus dem Südburgenland. Denn in der 86. Minute wurde Kapitän Christoph Saurer aus den Augen verloren, schloss mit all seiner Klasse zum viel umjubelten Führungstreffer ab und besiegelte den fünften vollen Erfolg der Pinkafelder.

ASK-Coach Edi Stössl trauert besonders dem zweiten Spielabschnitt hinterher: „Wir müssen die zweite Halbzeit aufgrund unseren Chancenplus einfach für uns entscheiden. Das nötige Glück, das uns in dieser Partie und generell in den letzten Spielen fehlte, war halt dieses Mal aufseiten der Gäste.“

Entsprechend groß war die Erleichterung im Pinkafelder Lager. Trainer Lukas Halwachs meinte: "Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wo beide Mannschaften gute Torraumszenen hatten. Für uns war vor dem Spiel auf jeden Fall sehr viel Druck da und wir haben auch gesagt, dass wir unbedingt punkten müssen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie dem Druck standgehalten hat."

Statistik

ASK eco-puls Horitschon - SC HERZ Pinkafeld 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (31.) Wenninger, 1:1 (44.) Trenkmann, 1:2 (86.) Saurer.

Reserve: Abgesagt.

SR: Tekeli.- Horitschon, 200.

Horitschon: Leeb; Landl, Spadt, Huber; Philip Wessely, Schedl, Niklas Lehner, Bastian Lehner; Maschler (89. Ackerler); Trenkmann, Szileszki (58. Nico Wessely).

Pinkafeld: Andreas Diridl; Radvanyi, Nyirö, Stefan Diridl; Röhrling; Wohlmuth (73. Pahr), Saurer (92. Kracher), Reiter (84. Kirnbauer), Waldherr; Korherr, Wenninger.