SC/ESV Parndorf: Verfolger meldet sich zurück!

Werbung

PARNDORF - RUDERSDORF 4:0. Mit einer verdienten Niederlage verließ der USV Rudersdorf am Samstag das Nordburgenland wieder. Zu den ungünstigsten Zeitpunkten kassierte der Aufsteiger die ersten beiden Gegentore und obwohl man sich allgemein nicht schlecht verkaufte, reichte es nicht für Zählbares. „Auch wenn sie sicher Probleme haben, sind sie einfach gut und wir brauchen uns mit den denen nicht zu messen“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber und schoss nach: „Der Sieg geht für sie sicher in Ordnung, fiel aber dann doch etwas zu hoch aus.“

Die Parndorfer starteten wie aus der Pistole geschossen und Lukas Umprecht netzte nach sechs Minuten zum 1:0 ein. Davor gewann Mario Wendelin das entscheidende Kopfballduell und scherzelte den Ball zu seinem Sturmpartner weiter.

In weiterer Folge entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Hauptgrund dafür war der starke Wind, der ein kultiviertes Spiel nicht zuließ. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam wieder etwas Linie ins Match und vor allem Parndorf konnte davon profitieren. Zunächst hämmerte Umprecht einen Schuss vom Sechszehner an die Latte. Dann scheiterte Philipp Hauser nach einem schönen Angriff über die Seite aus guter Distanz. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es schließlich so weit: Wendelin auf Puster, der legte kurz ab für Umprecht und der Sturmtank erhöhte auf 2:0. „Das war ein idealer Zeitpunkt“, freute sich Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl.

Parndorf erhöhte die Schlagzahl

Nach der Pause nahm Parndorf endgültig das Zepter in die Hand und erspielte sich Chance um Chance. „Da war sehr viel Gutes dabei“, erfreute sich Neo-Coach Josef Schuster an der offensiven Feuerkraft seiner Truppe. Der eingewechselte Jakub Sulc stellte auf 3:0. Er verwertete den Corner per Kopf - oder besser gesagt: per Nase! Den Schlusspunkt setzte dann wieder „Umpi“ mit seinem dritten Tor. Vom Elfmeterpunkt verwandelte er sicher zum 4:0. „Das war mein schönster Treffer“, schmunzelte der Angreifer, der seinen ersten Triplepack im Parndorfer Trikot überhaupt erzielte.

STATISTIK:

SC/ESV PARNDORF 1919 - USV HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (6.) Umprecht, 2:0 (45.) Umprecht, 3:0 (81.) Sulc, 4:0 (85., Elfmeter) Umprecht.

Reserve: 7:2 (Gollowitzer 2, Meszaros 2, Cener, Frank, Marsic; Horvath, Lukas Gingl).

SR: Paukowits (P: gut/R: gut).- Heidebodenstadion, 200.

Parndorf: Slovenciak; Dornhackl (61. Mader), Felix Wendelin, Trimmel, Linhart; Puster (61. Gruber), Weingrill (46. Haider), Charizopulos, Hauser (81. Iida); Mario Wendelin (77. Sulc), Umprecht.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits (70. Kirisits), Klucsarits, Weber, Geschl (22. Zugschwert); Vincelj, Daniel Bauer; Marco Sifkovits (90. Lukas Gingl), Sahin, Kovacec; Muleci.