SC Pinkafeld: Ein Aufsteiger wartet

Dann eben gegen Marz! Der Pinkafelder Traditionsverein will am Samstagnachmittag, ab 17 Uhr, mit einem Heimspiel in die Burgenlandliga-Saison 2023/24 starten. Der viele Regen verhinderte das gegen Klingenbach und so muss sich das treue SCP-Publikum eine weitere Woche gedulden, ehe Christoph Saurer und Kollegen die Punktejagd eröffnen. Gegen den Aufsteiger ist man freilich der Favorit. Der 2. Liga Mitte-Meister konnte gegen Bad Sauerbrunn regulär kicken und verlor dort trotz ansprechender Leistung mit 0:3. „Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen“, sagte Pinkafeld-Trainer Lukas Halwachs. Personell werden Linksfuß Hannes Gamperl und Sechser Lukas Kirnbauer mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen. Dafür könnte David Korherr wieder in die erste Elf rücken. Der steirische Top-Angreifer, der sich im letzten Saisonspiel das Schlüsselbein brach, wäre gegen Klingenbach noch keine Option gewesen, könnte nun aber zumindest für den Kader zum Thema werden. Halwachs: „Ihm tat die Absage sicher gut.“

Wieder ein Thema. Nach seinem Schlüsselbeinbruch kam dem steirischen Top-Angreifer David Korherr die Absage gegen Klingenbach gar nicht so ungelegen. Foto: Bauer, Bauer