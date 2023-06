SC Pinkafeld: Ein starker vierter Platz zum Abschluss

Pinkafeld - Horitschon 2:2. Auf das Burgenlandliga-Stockerl schaffte es der SC Pinkafeld nicht mehr, aber das soll die gute Saison nicht schmälern. Zum Abschluss holte man gegen den ASK Horitschon noch ein Remis und konnte damit ganz gut leben. Die erste Halbzeit war dabei eine richtig gute, führte man schnell durch David „Bomber“ Korherr mit 1:0. Für den steirischen Angreifer, der später mit einem schmerzhaften Schlüsselbeinbruch vom Platz musste, war es das 29. Saisontor - ein Wert der Extraklasse, den nur Thomas Herrklotz mit 31 Toren übertraf. Noch vor der Pause erhöhte dann Kapitän Christoph Saurer auf 2:0, ehe die Elf von Benni Posch nach Seitenwechsel nicht mehr ganz an diese Leistung herankam. „Es war dann ein gerechtes Remis. In den ersten 45 Minuten war es von unserer Seite richtig gut, danach nicht mehr so wirklich.“ Für die Gäste traf der eingewechselte Johannes Kutrovats zum Anschluss, spät erzielte dann Lukas Ostermann noch den Ausgleich.

STATISTIK:

SC Herz Pinkafeld – ASK Horitschon 2:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Korherr, 2:0 (37.) Saurer, 2:1 (52.) Kutrovats, 2:2 (86.) Ostermann.

Reserve: 1:2 (Seidl; Kovacs 2).

SR: Ruffa (P: gut/H: gut).- Profi Box-Arena, 210.

Pinkafeld: Andi Diridl; Aus Der Schmitten (87. Tripamer), Röhrling (87. Ehrenhöfer-Suhr), Nyirö, Gamperl (68. Kottuschek), Waldherr (46. Kirnbauer); Reiter, Pahr; Saurer; Korherr (62. Kracher), Wenninger.

Horitschon: Leeb (70. Spanitz); Haller, Nikolas Lehner, Ostermann; Bastian Lehner, Schedl, Trenkmann, Nico Wessely (46. Vlasich); Lukas Wessely (80. Wallner), Szileski (46. Kutrovats), Maschler (90+2. Mohammed).