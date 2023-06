SC Pinkafeld kämpft für den Süden

SCHATTENDORF – PINKAFELD; SAMSTAG, 18 UHR. Am Wochenende steht für den Pinkafelder Traditionsverein ein wichtiges Auswärtsspiel auf dem Programm. Zum einen für den SCP selbst, der weiter um Platz drei in der Burgenlandliga-Endabrechnung kämpft und zum anderen auch, um Kohfidisch, Allhau und Rudersdorf zu helfen. Es geht nämlich zum SV Schattendorf, der mit den drei Süd-Teams um den Ligaerhalt kämpft. „Wir wollen das Maximale aus unserer Saison herausholen“, so Trainer Benjamin Posch, der anfügte: „Wir wissen, dass wir auch ein bisschen in der Verantwortung für das Südburgenland stehen.“ Personell kehrt Kapitän Christoph Saurer zurück, während Niko Nagy im Gegenzug gesperrt fehlen wird.

Foto: BVZ