Burgenlandliga SC Pinkafeld: Klare Sache im Südderby . Die in den letzten Wochen super in Fahrt gekommenen Pinkafelder ließen auch dem südlichen Nachbarn aus Kohfidisch keine Chance. Schon zur Pause war beim Stand von 3:0 eigentlich alles entschieden, ehe die Elf von Benni Posch am Ende mit 4:0 siegte. Damit schickte man die Fidischer auch zurück in den Abstiegskampf.

PINKAFELD - KOHFIDISCH 4:0. Nichts zu holen gab es für den ASK Kohfidisch beim Südderby in Pinkafeld. Die Elf von Matthias Dürnbeck muss angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz wieder auf der Hut sein, auch wenn das Restprogramm prinzipiell in Ordnung ist und man vor allem zuhause noch einige Chancen auf eine Entscheidung im Ligaerhalt hat. Die hatte man in Pinkafeld nicht, denn die Hausherren kickten mit viel Selbstvertrauen und David Korherr stellte schon nach zwei Minuten die Weichen auf Heimsieg. Der starke Lukas Wenninger baute die Führung via Doppelpack bis zur Pause auf 3:0 aus und so war für die Gäste nichts zu holen. Der SCP feierte dann seinen fünften Sieg in Folge und schob sich auf Rang vier vor. Trainer Benni Posch: „Normalerweise bin ich mit so etwas nicht so großzügig, aber das war eine herausragende Leistung von allen Beteiligten. Wie wir auftraten, war schon richtig stark.“ Bei den Fidischern sagte indes Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer dazu: „In der ersten Halbzeit war das unsere schlechteste Leistung in diesem Kalenderjahr. Da hätten wir auch noch höher hinten liegen können. Nach der Pause wurde es dann zwar besser, aber wenn wir uns so präsentieren, werden wir heuer nichts mehr gewinnen. Es braucht nun gegen Schattendorf wieder unser anderes Gesicht.“

STATISTIK:

SC HERZ PINKAFELD - ASK KOHFIDISCH 4:0 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Korherr, 2:0 (19.) Wenninger, 3:0 (37.) Wenninger, 4:0 (49.) Korherr.

Reserve: abgesagt.

SR: Gruber (P: gut/K: gut).- Profi Box-Arena, 230.

Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy (72. Bittner), Reiter, Nyirö, Stefan Diridl, Waldherr (72. Oberrisser); Kracher (46. Seidl), Pahr (79. Tripamer); Saurer; Korherr, Wenninger (82. Rudolf).

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal, Herczeg, Vajda, Paukovits (50. Toth); Schreiber (82. Thomas Polzer), Oswald (69. Mühler), Wukitsevits; Hasler (69. Englitsch), Csencsits, Binder.