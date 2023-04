SC Pinkafeld: Klarer Heimsieg über Aufsteiger Andau!

PINKAFELD - ANDAU 4:0. Südliche Schützenhilfe war von den Pinkafeldern gefordert worden und die Elf von Benni Posch und Lukas Halwachs lieferte diese eindrucksvoll. „Das war richtig gut“, resümierte auch Coach Posch und schoss nach: „Ein ungefährdeter Heimsieg, der vor allem in Hinblick unseres eigenen Ballbesitzes ein echter Schritt in die richtige Richtung war.“ Schnell traf David Korherr zur Führung für die Hausherren, die Jonathan Pahr noch vor der Pause erhöhte. Der junge Mittelfeldspieler war es auch, der die Begegnung mit dem 3:0 entschied. Den Endstand erzielte dann abermals Korherr. So konnte das Pinkafelder Trainerteam auch viele junge Kicker bringen: Peter Tripamer und Paul Rudolf feierten in der Schlussphase ihr Debüt in der Kampfmannschaft und ließen ihr Talent aufblitzen. „Diese Minuten wollten wir ihnen unbedingt geben“, freute sich auch Posch mit ihnen mit.

Andaus Obmann Roland Peck: „Drei wichtige Stützen haben bei uns gefehlt. Da kann es schon passieren, dass man gegen eine Mannschaft, die top in Form ist, verliert.“

STATISTIK:

SC HERZ PINKAFELD - FC ANDAU 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (11.) Korherr, 2:0 (32.) Jonathan Pahr, 3:0 (61.) Jonathan Pahr, 4:0 (78.) Korherr.

Reserve: Nichtantreten Andau.

SR: Tosun (P: schwach/A: Durchschnitt ).- Profi Box-Arena, 180.

Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy (62. Seidl), Stefan Diridl (83. Rudolf), Nyirö, Gamperl (80. Tripamer), Waldherr (62. Oberrisser); Kirnbauer; Saurer, Jonathan Pahr; Wenninger, Korherr (83. Bittner).

Andau: Hajduch; Lahi, Stasik, Thaler, Csigo; Peck, Lang (75. Wurzinger), Sabo (46. Leopold), Buljubasic (69. Weidinger); Mikula, Cambal.