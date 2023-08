SC Pinkafeld: Langsam zum Maximum

Es war eine kleine Befreiung, als David Korherr beim Derby in Kohfidisch in der 92. Minute zum viel umjubelten 2:1-Sieg traf. Nach der Heimniederlage gegen Klingenbach und dem Auftakterfolg über Marz holte der SC Pinkafeld seinen mittlerweile sechsten Saison-Zähler und bleibt so auch vorne mit dabei. Das ist nach drei Spielen zwar etwas früh, aber im Dunstkreis der ersten vier, fünf Vereine sieht man sich dann doch. Fußballerisch bleibt Luft nach oben, wie auch Trainer Halwachs bestätigte: „Punktetechnisch ist der Start sicher in Ordnung, aber wir wissen auch, dass wir uns steigern müssen.“ Mit Erfolgserlebnissen zu mehr Sicherheit, dank Spielen zu mehr Rhythmus, so der Pinkafelder Plan. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die auch noch gewisse Fehler macht, aber die generelle Richtung stimmt definitiv“, meinte der Coach, dessen Elf am Wochenende in Kohfidisch einige gute, aber auch ein paar weniger gute Phasen hatte. „Wir machten im eigenen Ballbesitz zu viele Fehler.“ Das muss besser werden, denn zum einen wartet mit dem USV Rudersdorf nun gleich das nächste Südduell und zum anderen braucht es dort gegen einen tiefstehenden Gegner wieder Geduld und konzentrierte Defensivarbeit.

Aufpassen auf die „Umschalter“

Halwachs: „Die haben in ihren Umschaltmomenten gewisse Qualitäten und das wird definitiv keine einfache Aufgabe.“ Und dennoch ist man beim Traditionsverein klar auf Heimsieg gepolt, auch um sich früh in der Saison vorne festzubeißen. Personell gibt es einige Fragezeichen, denn Jan Reiter war nach dem Kohfidisch-Spiel am Knöchel verletzt. Lukas Wenninger spielte indes gar nicht, wobei es sich beim Stürmer für den Samstag aber ausgehen könnte. Noch kein Thema sind Hannes Gamperl und Lukas Kirnbauer, die jedoch langsam aber sicher ihre Trainingsumfänge steigern können.

Auch die Rudersdorfer kämpfen mit personellen Problemen, denn Julian Gaal fehlt mit einem Kreuzbandriss sehr lange und auch der gesperrte Flamur Muleci wird nicht mitwirken können. „Für uns wird aber sowieso jedes Spiel schwer“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber, der anfügte: „Knüpfen wir aber an die kämpferischen Leistungen vom 1:1 gegen Parndorf oder eben Bad Sauerbrunn an, können wir sie sicher auch ärgern.“