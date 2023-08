SC Pinkafeld: Mutig, hungrig und präsent

Die erste Pflichtspiel-Hürde nahm der Pinkafelder Traditionsverein in relativ souveräner Manier. Im Hannersdorfer Weinbergstadion zogen Christoph Saurer und Kollegen in die zweite BFV-Cup-Runde ein, wo es dann sehr wahrscheinlich am Dienstag, dem 15. August, zum SV Neuberg geht. Fußballerisch blieb beim 2. Klasse Süd-Verein durchaus noch Luft nach oben, haderte Trainer Lukas Halwachs mit zu vielen Unzulänglichkeiten vor der Pause. „Sie standen extrem tief und wir taten uns schwer“, sagte er am Montag zur BVZ und ergänzte: „Wir hatten ganz einfach zu viele Fehler in unserem Spiel.“ Und dennoch führte der SCP aufgrund der höheren individuellen Qualität zur Pause mit 3:1 und legte nach Seitenwechsel durch Kapitän Saurer noch ein Tor nach. „Unser Sieg war nie gefährdet, aber wir werden uns bei den kommenden Aufgaben sicher steigern müssen.“

Schon am Sonntagnachmittag braucht es einen konzentrierten Auftritt, geht es gegen den ASK Klingenbach, der noch in der Vorsaison im Liga-Spitzenfeld zu finden war. Gespielt wird dabei an diesem ungewohnten Termin aufgrund der freitäglichen Hochzeit von Ex-Coach Benjamin Posch, bei der auch viele Kicker geladen sind. Das soll einem positiven Saisonstart aber nicht im Wege stehen, denn beim Traditionsverein ist man durchaus auf Heimerfolg eingestellt. „Ich glaube schon, dass uns ein ähnliches Szenario wie in Hannersdorf erwarten wird“, meinte Coach Halwachs und schoss nach: „Ihre Spielweise kennt man und dass sie vor allem schnell umschalten wollen. Das müssen wir dann annehmen.“ Um die hohen Ziele auch in der neuen Spielzeit zu erreichen. Zwar sieht man sich nicht als Titelanwärter, aber hinter Parndorf, Siegendorf und vermutlich auch Ritzing würde man die Saison schon ganz gerne abschließen. „Wir wollen in ähnlichen Regionen, wie im Vorjahr ins Ziel einlaufen“, so der 27-jährige „Chef“, der ergänzte: „Wir wollen attraktiven Fußball spielen, mutig auftreten und dazu unser hohes Pressing weiter durchziehen.“ Und natürlich auch die vielen jungen Kicker fördern. Da geht der Umbruch nun in ein neues Kapitel.