SC Pinkafeld: Platz drei im Blick

ie Sport-Woche des SC Pinkafeld hat einiges zu bieten, denn am gestrigen Mittwoch, nach Redaktionsschluss, ging es gegen den SC/ESV Parndorf im BFV-Cup-Semifinale um das Final-Ticket, ehe am Samstag dann das Heimspiel gegen den SV Leithaprodersdorf wartet. Dort will die Elf von Benjamin Posch und Lukas Halwachs auch einen Schritt in Richtung Platz drei in der Burgenlandliga machen. Den Platz hat aktuell der SC Ritzing inne, aber zu gerne würden Christoph Saurer und Co. neben einem etwaigen Cup-Finale auch noch die Konkurrenz von den ersten drei Plätzen verdrängen. Posch: „Uns erwartet aber ein sehr routiniertes Team, das dazu auch hohe Qualität hat.“ Die haben die Pinkafelder aber auch. Wie auch einen langfristigen Hauptsponsor, denn die Firma Herz und der SCP verlängerten zuletzt den Vertrag um fünf Jahre.

Foto: BVZ