SC Pinkafeld plötzlich vorne dran

Trotz sehr vielen prägenden Ausfällen – Klaus-Peter Puhr, Christoph Saurer oder Lukas Kirnbauer – gewann der SC Pinkafeld seinen Auftakt in Klingenbach mit 3:1. Im Nordburgenland waren nicht nur die personellen SCP-Vorzeichen schwierig, auch die äußeren Bedingungen bescherten den Verantwortlichen im Vorfeld einige Sorgenfalten. „Wir legten es dann auch anders als gewohnt an, denn wir wussten, dass auf diesem Platz spielerische Lösungen kaum möglich sein werden“, sagte Trainer Christoph Monschein, um anzufügen: „Die Burschen haben das sehr gut gemacht.“ Ein Sonderlob gab es für die Dreierreihe im Mittelfeld, die mit Jan Reiter, Jonathan Pahr und Dominik Kracher keine 20 Jahre im Durchschnitt zählte. „Vor allem ‚Jonny‘ war überragend“, so Monschein, der nachschoss: „Platz vier ist schön, aber wir schauen nur von Spiel zu Spiel.“ Da wartet Bad Sauerbrunn. Der Coach dazu: „Nach dem 2:2 im Hinspiel haben wir noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen.“ Personell könnte sich das Lazarett lichten. Lukas Wenninger war schon dabei und auch Saurer kehrt wieder zurück. Abwarten war bei Puhr und Kirnbauer angesagt.