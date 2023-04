SC Pinkafeld: Südliche Hilfe ist gefragt!

Werbung

PINKAFELD - ANDAU; SAMSTAG, 17 UHR. Mit vielen Ausfällen reiste der SC Pinkafeld am Sonntag nach Deutschkreutz und feierte trotz personellem Aderlass den zweiten Sieg in Folge. Dieser sicherte Platz vier in der Tabelle und das Burgenlandliga-Stockerl ist aufgrund des Leithaprodersdorfer Umfallers in Andau wieder in Griffweite. Andau ist ein gutes Stichwort, denn gegen den nördlichen Aufsteiger geht es für den SCP nun am Samstag. Die Kadersituation sollte sich dabei entspannen und mit drei gewonnenen Punkten würden Christoph Saurer und Co. auch Allhau, Rudersdorf und Güssing helfen. Das ist der Plan. Coach Posch: „Sie haben sich im Winter vor allem im Mittelfeld gut verstärkt und es wird für uns eine Herausforderung. Gewinnen wollen wir aber dennoch.“