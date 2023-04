SC Pinkafeld: Trainerwechsel vor dem Endspurt!

Werbung

Zwei Tage vor dem Heim-Derby gegen den USV Rudersdorf (Freitag, 19.30 Uhr) gibt es beim SC Pinkafeld eine neue Trainerlösung, denn die beiden bisherigen Assistenten Benjamin Posch und Lukas Halwachs werden den derzeitigen Tabellensiebenten ins Saison-Finish führen. Dabei folgen die beiden ehemaligen SCP-Kicker Christoph Monschein nach. Dieser äußerte sich am Mittwochnachmittag zum Aus wie folgt: „Es war schon überraschend, aber wie man auch im Profbereich an einigen Beispielen sieht, kann es eben sehr schnell gehen.“ Nachsatz des gebürtigen Steirers, der seit letztem Juli in Pinkafeld arbeitete: „Ich kann über den Verein nichts schlechtes sagen. Dort wird sehr viel gute Arbeit geleistet. Mich persönlich hat es in meiner Entwicklung vorangebracht. Es ist schade, dass es so gekommen ist, aber ich wünsche dem Verein nur das Beste.“

Die Gründe für das Monschein-Ende erläuterte SCP-Obmann Mario Windhofer via der vereinseigenen Facebook-Seite so: „Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht und ich möchte mich auch bei Christoph für dessen leidenschaftliche Arbeit in dieser Saison bedanken. Beni und Luki sind als Pinkafelder lange im Verein. Die beiden kennen die Spieler wie kaum jemand anderes. Wir sind überzeugt, dass sie in den verbleibenden Spielen der Mannschaft weiterhelfen können und der Verein seine sportlichen Ziele erreicht.“

Nach dem Südschlager gegen den Rudersdorfer Aufsteiger hat der SCP-Tross am Montag, ab 16.30 Uhr, beim 2. Liga Nord-Klub aus Winden die Chance auf das BFV-Cup-Halbfinale.