SC Pinkafeld: Vorfreude auf den Ernstfall

Beim Pinkafelder Traditionsverein fiebert man der neuen Saison schon regelrecht entgegen. Mit nur wenigen Änderungen geht es für die Elf von Lukas Halwachs, der schon im Frühjahr ganz dicht an der Seite des damaligen Trainers Benjamin Posch stand und in weiterer Folge dann zum „Chef“ aufrückte, in ein erneutes Burgenlandliga-Jahr. So gab man mit Jura Stimac, Niko Nagy (beide Lafnitz), Martin Aus Der Schmitten (Karrierepause) und Jakob Oberrisser (Grafenschachen) einige wichtige Kicker ab, konnte im Gegenzug aber auch Luca Wohlmuth (Lafnitz Amateure), Aron Radvanyi (Admira U18) und die drei jungen Kräfte Marton Nagy, Barnabas Heitzinger und Jan Gutmann für sich gewinnen.

Es wird spannend zu sehen sein, wohin es die eingespielte Truppe rund um Kapitän Christoph Saurer tabellarisch ziehen wird. Fußballerisch sah es zuletzt trotz der 0:1-Niederlage gegen eine mit Profis verstärkte Lafnitzer Zweitauswahl schon relativ gut aus. „Wir haben da super dagegengehalten und es war ein super Test für uns.“ So freut man sich schon auf den Start am Sonntag im Hannersdorfer Weinbergstadion. Vorsicht sei aber trotz des Drei-Klassen-Unterschiedes dennoch geboten, wie der „Chef“ erklärte: „Wir haben sie auch einmal beobachtet und wissen, wie gefährlicĥ so ein Cupduell sein kann.“ Und dennoch will man nicht nur in Runde zwei, sondern wie im Vorjahr sehr weit kommen. Damals scheiterte man im Halbfinale knapp an Parndorf. Und jetzt? Halwachs: „Wir nehmen den Cup sehr, sehr ernst.“