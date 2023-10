Schattendorf hat den starken Aufsteiger Edelserpentin zu Gast

Schattendorf – Edelserpentin; Freitag, 19.30 Uhr. Der SVS musste zuletzt nach vier ungeschlagenen Spielen wieder als Verlierer vom Platz – 1:2 im Derby gegen Klingenbach, wo man speziell vor der Pause auf wichtige Tugenden wie Laufbereitschaft und Zweikampf-Präsenz vergaß. Schon am morgigen Freitag haben die Blau-Weißen die Chance auf Wiedergutmachung, erneut daheim. Die Aufgabe? Aufsteiger Edelserpentin. Eine hartnäckige Angelegenheit, immerhin sind die Südburgenländer seit sieben Spielen (inklusive strafverifiziertem 3:0-Sieg gegen Horitschon, am Rasen unterlag man eigentlich 0:2) ungeschlagen, holten vier Siege in Folge.

„Die haben eine breite Brust, kommen mit viel Selbstvertrauen nach Schattendorf. Es liegt aber nur an uns, ihren Lauf zu stoppen. Das ist unser Ziel. Dabei bedarf es aber zumindest einer kämpferischen Steigerung gegenüber unserem letzten Auftritt“, so Schattendorfs Trainer Marco Cadek, der um den Einsatz seines Abwehrchefs Darko Anicic bangt. Er zog sich gegen Klingenbach eine Prellung des Brustkorbs zu.

Edelserpentin will Erfolgslauf fortzsetzen

Die SpG Edelserpentin reist mit gehörig Selbstbewusstsein ins Nordburgenland. Aus den letzten vier Spielen holte die Mannschaft von Michael Horvath das Punktemaximum. Die Serie von vier Siegen soll nun auch in Schattendorf ausgebaut werden. Obmann Konrad Renner erkennt einen Lauf seines Teams, will den SVS aber nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Wir agieren seit Saisonbeginn einfach als Einheit, pressen gut, verteidigen gut und sind eine Mannschaft. Hoffentlich hält unser Lauf an. Schattendorf lieferte in den letzten Wochen abwechselnde Ergebnisse. Bei den Spielen gegen Kohfidisch oder Pinkafeld hat man gesehen, dass sie eine gute Mannschaft haben. Es wird sicher eine Herausforderung werden.“ Artem Atamas kickte nach einer Blessur zuletzt wieder in der Reservemannschaft, er könnte für Freitag somit wieder zum Thema werden.