Schattendorf macht ganz wichtige drei Punkte

SCHATTENDORF - DEUTSCHKREUTZ 2:1. Gleich vorweg: Schattendorf machte enorm wichtige Punkte, hätte es aber deutlich entspannter haben können. „Wir haben sie erste Halbzeit an die Wand gespielt“, meinte ein bärenstarker Mittelfeldspieler Mario Seckel, der diesmal als Einfädler glänzte. SVS-Trainer Marco Cadek ergänzte: „Was die Jungs vor der Pause abgeliefert haben, war sensationell.“ Der Reihe nach: Schattendorf ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, war aktiver und hatte ein deutliches Chancenplus. Der Lohn dafür war eine 2:0-Pausenführung. Zweimal servierte Seckel dem Schattendorfer Torjäger Patrick Derdak den Ball ideal. In der 20. Minute mit einem hohen Ball, den der Goalgetter wunderbar verwertete und nach einer halben Stunde fand Schattendorfs Nummer zehn erneut den Torjäger. Idealpass in die Schnittstelle, Derdak umkurvte Deutschkreutz-Goalie Timon Grubmüller und netzte ein. „Wir hätten 3:0 oder 4:0 führen können“, war Cadeks einziger Kritikpunkt die Chancenverwertung. Die offensive Ausbeute der Gäste war mager. Bei der einzigen Torszenen hatte der FCD aber Pech, traf nur die Latte.

Nach der Pause machte es Deutschkreutz-Spielmacher Tobias Szaffich besser, traf nach einem SVS-Stellungsfehler zum raschen Anschluss (48.). Danach zogen sich die Gastgeber zurück und mussten zittern. Deutschkreutz hat nun, konträr zum ersten Durchgang, mehr vom Spiel. Schattendorfs Antwort war Leidenschaft. Weil spielerisch nicht mehr so viel ging wie vor der Pause, musste man alles reinwerfen und dagegenhalten.

Das gelang den Heimischen, die am Ende immens wichtige drei Punkte einfuhren. Cadek atmete auf: „Die Mannschaft versprüht im Training und im Spiel richtig viel Engagement und Moral. Das taugt mir. Und vor Minuten haben wir auch spielerisch überzeugt.“ Obmann und Goalie Alex Bernhardt: „Das war ein nächster kleiner Schritt auf einem noch langen Weg in Richtung Klassenerhalt.“

Deutschkreutz-Trainer Michael Pittnauer war mit der Einstellung seiner Truppe in den ersten 45 Minuten nicht einverstanden: „Da hat wirklich alles gefehlt.“ Nach einer etwas schärferen Pausenansprache sah er dann eine andere Mannschaft auf dem Feld: „Da haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Aber leider ist uns der Ausgleich nicht mehr geglückt, obwohl genügend Gelegenheiten vorhanden waren.“

STATISTIK

SV SCHATTENDORF - FC DEUTSCHKREUTZ 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Derdak, 2:0 (31.) Derdak, 2:1 (48.) Szaffich. Reserve: 4:3 (Jan Koller, Nico Koller, Erak, Schaller; Thumberger, Kacsits, Vollenhofer). SR: Erdem (S: gut/D: ).- Schattendorf, 222.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai, Haring, Anicic, Stahleder; Karner; Wukovich, Seckel (75. Ziberi); Holzmann, Koppensteiner (63. Vargek); Derdak (91. Kriszonits).

Deutschkreutz: Grubmüller; Nagy, Heissler (72. Haiden), Lipowsky, Stutzenstein; Trajilovic (46. Szalka), Hänsler, Godovitsch, Treiber (72. Thumberger); Szaffich, Salamon.