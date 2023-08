Schattendorf peilt gegen Horitschon die ersten Punkte an

Schattendorf - Horitschon. Freitag, 19:30 Uhr. „Wir haben die Auftaktniederlage abgehakt, zu Hause dann wenige Tage später unsere Sache richtig gut gemacht – natürlich wollen wir in Schattendorf gewinnen.“ Verletzungsfrei steht auch bei Horitschon nicht auf der Agenda. Mit Manuel Baumgartner fällt eine der wichtigsten Stützen noch rund einen Monat aus, Patrick Landl's Rückkehr ist ebenfalls noch fraglich. Neben den Langzeitverletzten muss nun auch Sommer-Neuzugang Mario Rekirsch ins Lazarett. „Den Mario haben sie mir leider verletzt, er wird rund 7 Wochen pausieren müssen. Das tut natürlich schon weh, weil er unserem Spiel immens viel Schwung gibt“, nimmt Trainer Edi Stössl die Hiobsbotschaft an. „Ganz schwer einzuschätzen“, sieht sich Schattendorfs Trainer Marco Cadek mit einer hartnäckigen Aufgabe konfrontiert. Trotzdem ist die Herangehensweise im Grenzstadion optimistisch: „Wir haben zwar in Parndorf verloren, nehmen aber doch das eine oder andere Positive mit“, so Cadek, der allerdings auf einen wichtigen Mann verzichten muss. Benjamin Koronczai zog sich gegen Parndorf eine Gehirnerschütterung zu, wird also gegen Horitschon fehlen.

