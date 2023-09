Schattendorf will im Derby gegen Klingenbach den Lauf fortsetzen

Schattendorf – Klingenbach; Samstag, 16 Uhr. Der SVS will eine Serie halten und eine Rechnung begleichen. Punktet man, wäre es das fünfte ungeschlagene Spiel in Folge: „Und das wollen wir natürlich erreichen“, so Schattendorfs Trainer Marco Cadek, der im Vorjahr bei den beiden Duellen gegen Klingenbach noch nicht auf der SVS-Bank saß. Beide Derbies gegen Klingenbach endeten mit empfindlichen Pleiten – auswärts verlor man 0:4, daheim gar mit 0:5. „Da haben wir etwas gutzumachen. Das waren richtige Watschn. Es wäre an der Zeit sich zu revanchieren. Ich hoffe, dass die Südkurve brennt, so wie früher bei den Derbies. Damit unsere jungen Spieler auch einmal diese Atmosphäre kennenlernen“, so Tormann und Obmann Alex Bernhardt.

Personell ist Schattendorf so gut wie vollzählig – bis auf Langzeitausfall Mario Seckel. Der zuletzt angeschlagene Marco Vargek ist wieder im Training, ein Einsatz von Beginn an steht aber noch nicht zur Debatte. Die Gäste aus Klingenbach kommen vollzählig ins GrenzstadionBeim 0:0 gegen Leithaprodersdorf fehlten noch mit Dominik Adam, Jakub Sulc und Matej Skreptak drei Leistungsträger. Auch David Eisner ist wieder zurück, so hat nun Hatzl die Qual der Wahl. „Auswärts gegen einen Gegner anzutreten, der sich im Tabellenkeller befindet, ist immer schwierig. Ich erwarte mir ein hartes Gefecht. Mit einem Sieg können wir den Anschluss nach oben halten, aber wir werden Schattendorf sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen“, stellte der Klingenbacher Trainer Wolfgang Hatzl klar.