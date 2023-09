Schattendorf will gegen Kohfidisch eine Serie starten

Schattendorf – Kohfidisch; Samstag, 18 Uhr. Ein harter Brocken wartet nun auf die Mannschaft von Trainer Marco Cadek. „Gegen Kohfidisch ist es immer ganz schwer zu spielen. Wir wollen aber die positive Stimmung nach dem Derby, trotz der Nullnummer, mitnehmen. Wir sind seit zwei Spielen ungeschlagen und wollen eine kleine Serie starten. Natürlich wollen wir aus dem Südburgenland etwas mitnehmen“, so Cadek. Daniel Haring spielte in Marz wieder von Beginn an, er wird jetzt noch fitter sein, zudem hat Gerhard Karner seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen und kehrt wieder in die Startformation zurück.

Kohfidisch punktete zuletzt voll und ist bereits seit drei Wochen ungeschlagen. Am Samstag soll in Schattendorf diese Serie fortgesetzt werden. Wermutstropfen: Weiter ist der Kader stark ersatzgeschwächt. Eine Startelf-Rückkehr von Hannes Polzer ist aber im Bereich des Möglichen.